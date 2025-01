El corte carré: rejuvenece, estiliza, y arrasa como el más favorecedor de 2025 para las mujeres +50

Si alguna vez has pensado que el corte perfecto para mujeres +50 no existe, este 2025 llega para desmentirlo. El corte carré se posiciona como el estilo que lo tiene todo: rejuvenece al instante, estiliza el rostro y, además, es fácil de mantener. Su encanto no es casualidad, y por eso se ha convertido en el favorito de mujeres que buscan un look fresco y favorecedor sin complicaciones. Ideal para quienes superan los 50, este corte de pelo no solo moderniza, sino que también potencia tus mejores rasgos con un toque de sofisticación.

Un estilo que ha conquistado a celebridades como Penélope Cruz o Maribel Verdú, es un clásico que vuelve con fuerza gracias a su versatilidad y facilidad para adaptarse a cualquier tipo de cabello y rostro. ¿Lo mejor? Es tan práctico como chic, perfecto para quienes buscan un peinado que se mantenga impecable con el mínimo esfuerzo. Sigue leyendo y descubre por qué el corte de pelo carré es la tendencia estrella de este invierno 2024-2025. Nos cuenta todos los detalles Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni.

¿Qué hace tan especial al corte carré?

Según nos explica la experta el corte de pelo carré, “es un bob corto y recto justo a la altura del mentón. Lo ideal es llevarlo muy corto, rozando la mandíbula. Con o sin flequillo, liso u ondulado, este corte es pura versatilidad y estilo”. Para mujeres mayores de 50, el carré es un aliado imprescindible. Este corte no solo suaviza las facciones, sino que también aporta un aire moderno y fresco. “Tiene el poder de rejuvenecer al instante, destacando los mejores rasgos de quien lo lleva. Ya sea que optes por un acabado más minimalista o por uno con volumen y movimiento, el carré siempre aporta un aire fresco y actual”, añade la experta. Uno de los grandes atractivos del carré es su facilidad para adaptarse tanto al día a día como a ocasiones más especiales.

Aunque el carré tiene una estructura base, hay muchas formas de adaptarlo según tu estilo y preferencias. “El corte bob carré se lleva en capas y puede personalizarse dependiendo del resultado final que desees. Por ejemplo, si eliges un corte carré con capas muy finas y escaladas o diagonales, darás mucho volumen a tu melena. Por el contrario, si lo cortas con pocas capas, tu carré se verá con menos movimiento, con un acabado más pulido”. Otro factor importante es el flequillo. Incorporar un flequillo recto aporta un aire sofisticado y chic, mientras que un flequillo lateral puede dar un toque más casual y juvenil. Y si te gusta jugar con la versatilidad, siempre puedes optar por no llevar flequillo y mantener la frente despejada.

¿A qué tipo de rostros favorece el corte carré?

Una de las mayores virtudes del corte de pelo carré es que funciona bien en casi todos los tipos de rostro, siempre que se adapte correctamente. “Es tan moderno que lo podría recomendar para todo tipo de rostros. Para los alargados sienta mejor ondulado y para redondos o cuadrados sienta mejor en liso”, cuenta la experta. Pero, ¿por qué funciona tan bien? “Porque ayuda a equilibrar la forma del rostro: en los rostros largos y ondulados equilibra las proporciones, y para los redondos o cuadrados, ayuda a estilizar rostro y cara”, señala la experta. “Por ejemplo, si tu rostro es alargado, las ondas suaves o el volumen lateral son ideales para equilibrar las proporciones y añadir un efecto más armónico. Si tu rostro es redondeado o cuadrado, un carré liso con líneas definidas es perfecto para estilizar y alargar visualmente las facciones. La clave está en trabajar de la mano con tu estilista para personalizar el corte según tus necesidades y rasgos”, añade la portavoz de Druni.

¿Necesitas un poco de inspiración? Por supuesto, las celebrities +50 no han dudado en sumarse a esta tendencia, demostrando que el corte carré es tan versátil como favorecedor. Desde el emblemático look de Anna Wintour a recientes adeptas como Penélope Cruz y Maribel Verdú.

Anna Wintour

Anna Wintour, una de las mujeres más influyentes e importantes de la industria de la moda defiende como nadie un corte carré con líneas rectas y pulidas, resaltando sus pómulos.

Penélope Cruz

Nuestra queridísima Penélope Cruz nos sorprendió el año pasado dejando a un lado su larga melena y decantándose por un corte carré con un estilo relajado y ondas suaves.

Maribel Verdú

Otro de los íconos del cine nacional, Maribel Verdú, apostó en 2024 por un corte carré de lo más fácil de manejar con un look texturizado y desenfadado.