5 estilistas (y expertos en moda) eligen a las españolas mejor vestidas de este 2024

Queda nada para que el 2024 llegue a su fin, y con él las típicas listas que engloban lo mejor del año. Nosotras no queríamos ser menos ¿y es que, quién no ama una buena lista?, así que hemos decidido compartir contigo un ranking con las 10 españolas mejor vestidas de este 2024. Eso sí, esta vez no hemos sido nosotras quienes han creado esta codiciada lista, sino algunos de los estilistas y expertos en moda más relevantes de nuestro país. Desde el siempre elegante Juan Avellaneda hasta la incombustible Ana Antic, pasando por nombres que no necesitan presentación como Víctor Blanco, Arturo Argüelles y Ana Capel, ellos han seleccionado a las mujeres que, gracias a su gracia innata y sentido del estilo, se han ganado este año el título de mejor vestida. ¿Quieres saber quién se ha colado en este top 10 tan exclusivo? A continuación te desvelamos todos los nombres.

Pero antes, queremos destacar unas palabras de Víctor Blanco, uno de los estilistas más influyentes de nuestro país, que resume perfectamente cómo se debería valorar el trabajo de un estilista en la imagen de las celebrities: “Pues personalmente barreré hacia casa, estoy harto de ver listas donde hay gente que el público no conoce, que tienen estilo simplemente por tener un apellido importante o un puesto importante. Creo que es hora también de darnos valor como estilistas y demostrar a la gente el trabajo que hacemos y cómo cambiamos la imagen de nuestros clientes. Solo hay que ver a veces fotos de agencia de los antes y después, y así poder valorar cómo un estilista realmente ayuda a una celebrity a tener una imagen mucho más cuidada”. Y no podríamos estar más de acuerdo. Al final, detrás de cada look impecable, hay horas de trabajo, atención al detalle y, por supuesto, talento.

Estos son los cinco estilistas y expertos que nos han ayudado a confeccionar esta lista:

Arturo Argüelles

El estilista Arturo Argüelles destaca a dos actrices icónicas:

Milena Smit, cuyo estilo limpio y minimalista resalta las siluetas clásicas con un toque moderno.

Maribel Verdú, siempre impecable, demuestra cómo la elegancia atemporal puede reinventarse con un giro contemporáneo.

“En el caso de las actrices, me gusta el estilo más limpio, que resalte las siluetas clásicas”.

Víctor Blanco

Uno de los estilistas más influyentes del panorama nacional nos comparte sus dos nombres imprescindibles del 2024.

Con un estilo muy "cool" en su día a día, Mar Saura demuestra una pasión innata por la moda. Según Víctor, ella no teme arriesgarse en los eventos, apostando por looks innovadores que reflejan su implicación en el sector. "Es una mujer que apuesta por la moda y hacemos un trabajo en equipo maravilloso", afirma.

Un icono del estilo español que no necesita presentaciones “Carmen Lomana es una mujer que, ya con una edad, sigue jugando a la moda, demostrando que puede lucir fabulosa a cualquier edad. Su estilo innato es admirable, ya que no tiene estilista ni nada, lo hace ella misma”.

Ana Antic

La conocida estilista se rinde ante dos mujeres icónicas:

Ana no duda en incluir a la Reina Letizia en su lista: “Me encanta en sus viajes de Estado. Va siempre correcta”.

El look de la Reina Letizia en Roma. Gtres

Ni a la presidenta del grupo Inditex, Marta Ortega, quien “defiende su marca con un estilo sobrio y elegante”, según Antic.

Marta Ortega asiste al Concurso de Saltos Internacional de Casas Novas Cabalar Agencia EFE

Juan Avellaneda

El diseñador y estilista destaca a dos mujeres que son pura inspiración:

“Álex Riviere es la encarnación del lujo contemporáneo. Con un ojo impecable para los detalles y una habilidad para combinar piezas de alta costura con básicos bien seleccionados, siempre parece estar en el lugar correcto con el look perfecto. Su feed de Instagram es una clase magistral de cómo hacer que cualquier outfit parezca effortless, pero perfectamente calculado. Álex representa el equilibrio entre sofisticación y modernidad, siendo una inspiración constante para quienes buscan un estilo elevado pero accesible.”.

“Inés Domecq ha logrado convertir su pasión por la moda en un estilo icónico que combina tradición y modernidad. Con un amor por las siluetas arquitectónicas y los accesorios impactantes, Inés redefine constantemente el estilo clásico español. Ya sea con un conjunto casual o un look más formal, siempre aporta un toque inesperado que la hace destacar. Su enfoque único y su ojo para los detalles la convierten en una de las mujeres mejor vestidas del panorama actual”.

Inés Domecq con vestido de su firma. @theiqcollection

Ana Capel

Finalmente, Ana Capel apuesta por dos nombres de peso:

“Penélope Cruz es historia de la moda de este país. Su vestido de Chanel couture en la gala Met fue una obra de arte atemporal. En los premios Goya también me gustó mucho. Siempre perfecta y fiel a su estilo”.

“Belén Cuesta es de las actrices que siempre destacan en las alfombras sin arriesgar demasiado. Tiene un estilo muy parisino pero moderno. Belén es una de mis clientas más antiguas con la que hemos vivido una enorme evolución de estilo con los años pero siempre destacando su elegancia y personalidad. Me quedo con el look de Ami París que usamos en el festival de San Sebastián para la alfombra roja donde un traje masculino puede ser la mejor elección sin tener que llevar vestido en una red carpet y das una imagen más relajada pero chic. Ah, y el Armani de los Goya, siempre es un acierto llevar un Armani”.

Cada una de estas mujeres, desde su estilo más casual hasta los looks de alfombra roja, demuestra que la moda es una extensión de su personalidad. Y aunque sus elecciones varían, todas coinciden en algo: la capacidad de inspirarnos y hacernos soñar. Y ahora, ¿quién es tu favorita?