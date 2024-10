Flippy bob: El corte de pelo rejuvenecedor que está arrasando entre las mujeres +50

¿Estás buscando un cambio de look que te haga sentir fresca, moderna y llena de estilo? Si has pasado la barrera de los 50 y quieres un corte de pelo que refleje tu personalidad sin renunciar a la elegancia, el 'flippy bob' es la tendencia que no puedes dejar pasar. En los últimos meses, este corte ha conquistado las calles y las redes sociales, convirtiéndose en el favorito de muchas mujeres que buscan un estilo actual y favorecedor. ¿La razón? Este tipo de corte bob es la combinación perfecta entre sofisticación y desenfado, aportando un aire juvenil que realza tus facciones y estiliza tu figura.

Hemos hablado con Joao Soares, del equipo de estilistas de Maison Eduardo Sánchez en Madrid, quien nos confirma por qué el 'flippy bob' se ha convertido en el corte estrella para las mujeres de más de 50 años. 'Existen muchas versiones del flippy: todo recto, con capas, con y sin flequillo. Actualmente, es uno de los más populares entre las mujeres con más de 50, ya que es una versión elegante y moderna a la vez, una estupenda alternativa al clásico bob', nos cuenta.

¿Qué hace al 'flippy bob' tan especial?

Este corte se caracteriza por una melena corta que va desde el mentón hasta la clavícula. Siempre con movimiento y desfilado, lo que le da ese aire desenfadado y fresco. 'Tiende a verse más en una melena corta entre el mentón y la clavícula, siempre con movimiento y desfilado, lo que le da ese aire desenfadado', explica Soares. Las puntas peinadas hacia afuera son su seña de identidad, aportando dinamismo y personalidad al look. Además, es un corte que se adapta a cualquier tipo de pelo y textura. 'La clave es que sea corto o media melenita, pero en cualquier caso por encima de los hombros con forma de campana, es decir, con más volumen en las puntas y con la raíz más lisa para poder peinarlo con facilidad; con las puntas así hacia fuera y que sea cómodo acomodarlo detrás de las orejas (para quien le guste)', añade. Otra de las grandes ventajas del 'flippy bob' es su versatilidad. Puedes optar por llevarlo con o sin flequillo, y si decides añadirlo, tienes múltiples opciones: 'También es apto para las que quieren llevarlo con flequillo, tanto corto como largo hacia los laterales', sugiere Joao.

Para ocasiones especiales, este corte puede transformarse completamente con un simple peinado. 'Para eventos o fiestas, ¡queda genial con un wet look! Es decir, peinado hacia atrás con un buen producto de styling que dé efecto mojado con las puntas hacia fuera', recomienda el estilista.

¿Cómo mantenerlo perfecto?

El mantenimiento del 'flippy bob' es bastante sencillo, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes no tienen mucho tiempo para dedicarle al peinado. Este corte luce especialmente bien con un acabado pulido, por lo que es recomendable secar el cabello con un cepillo redondo y aplicar productos que aporten volumen y textura. Además, para mantener la forma y el movimiento de las puntas, lo ideal es hacer un repaso del corte cada seis u ocho semanas.

Una de las razones principales por las que este corte de pelo ha ganado tanta popularidad entre las mujeres de más de 50 años es su capacidad para rejuvenecer el rostro. Al enmarcar los rasgos faciales y proporcionar un volumen equilibrado en las puntas, este corte logra un efecto lifting natural que realza la belleza de cualquier mujer. Como señala Joao Soares, 'el flippy bob es un corte elegante con un punto atrevido muy actual, que aporta frescura y rejuvenece'.

Ya sea que prefieras un acabado más casual y desenfadado, o un look más pulido y elegante para ocasiones especiales, el 'flippy bob' es la elección perfecta para aquellas que desean un corte versátil, moderno y favorecedor. Y lo mejor de todo, se adapta a cualquier tipo de cabello y textura.

Cate Blanchett con su corte flippy bob en el Festival de Cine de San Sebastián 2024. Gtres

Así que ya sabes, si estás buscando un corte de pelo que combine frescura, modernidad y un toque de elegancia, has encontrado tu aliado perfecto, una vez te atrevas con él, no querrás volver atrás. Fácil de peinar y mantener, y con un efecto rejuvenecedor innegable, este corte te hará sentir más fabulosa que nunca. Así que, si tienes más de 50 años y quieres renovar tu estilo, no lo dudes: el 'flippy bob' es la tendencia que está arrasando, ¡y por una buena razón!