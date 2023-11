Este es el truco beauty definitivo para lucir nuestros pómulos como los de Hailey Bieber

Todas queremos el rostro tan luminoso como el de Hailey Bieber. Pues bien, el secreto más preciado de la celebrity y su maquilladora Mary Phillips para lucirlo así ya se ha desvelado. Y ahora todas sus seguidoras pueden conseguir el mismo resultado. Está claro que la clave se basa en preparar bien la piel e invertir en unos buenos productos de skincare y makeup para imitar el glow de la esposa de Justin Bieber. Sin embargo, uno de los toques más característicos en su rutina de maquillaje es el de trabajar a la perfección la zona del pómulo. Y es que es el momento clave (además del paso del contouring) para crear ese efecto lifting que tanto nos gusta. Después de obsesionarnos con la técnica del underpainting, que trata de invertir el orden de los productos (primero utilizar el bronceador e iluminador y después la base de maquillaje), ha llegado el momento del underblush, un recurso que ya ha puesto de moda Kylie Jenner. El método consiste en aplicar el colorete desde la zona de la ojera hasta la sien en dirección ascendente.

Pero antes de unirte a esta nueva tendencia beauty, debes indagar para saber cuáles son los coloretes con una mayor pigmentación para invertir en ellos. Es importante que primero uses un colorete en líquido y, posteriormente, otro en polvo para que dure mucho más tiempo. Todas las expertas en belleza saben cuáles son los mejores productos del mercado para conseguir el resultado que queremos. Pues seguramente no te extrañará que te digamos que el colorete en líquido Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en el tono Pinkgasm Sunset es uno de los más utilizados por las celebrities. Porque tiene el tono rosado perfecto y estamos seguras de que Hailey Bieber lo ha utilizado en algunos de sus looks de maquillaje. Asimismo, también es relevante elegir el colorete en polvo más adecuado. Y esta vez, te recomendamos el mítico y confiado modelo Rosy Glow de Dior en el color 001 Pink. Es un producto muy importante en este makeup por su toque de brillo, un añadido esencial para Mary Phillips. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su neceser este imprescindible? Y si no es así, es el momento más indicado para invertir en él. O, también lo puedes pedir en tu lista de deseos de Navidad (que estás a tiempo).

Colorete en líquido Beauty Light Wand, de Charlotte Tilbury (38 euros)

Colorete en líquido 'Beauty Light Wand'. Charlotte Tilbury

Colorete en polvo Rosy Glow, de Dior (35 euros)

Colorete en polvo 'Rosy Glow'. Dior

Indiscutiblemente, Hailey Bieber siempre es una pionera en trucos de estilismo y beauty. Por lo que, si esta tendencia ya la han puesto de moda la influencer americana y Kylie Jenner, ¿cómo nos podríamos negar en probarlo nosotras?