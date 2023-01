Justin Bieber vende su catálogo musical por 200 millones de dólares

El artista canadiense Justin Bieber ha vendido los derechos de su catálogo musical a la compañía Hipgnosis Songs Capital por unos 200 millones de dólares, según han informado varios medios de aquel país como "Billboard", "Rolling Stone" o "The Wall Street Journal", que apuntaban a esa cifra económica, no revelada oficialmente. Bieber se suma a la larga lista de artistas que han anunciado la venta de su catálogo completo o parcial y que abarca nombres de artistas canónicos como Bob Dylan, Bruce Springsteen o Neil Young y que llega hasta otros grupos con menos trayectoria pero gran éxito comercial como Shakira, The Offspring o Justin Timberlake.

El acuerdo incluye más de 290 temas publicados hasta finales de 2021 por el artista canadiense, según ha informado Hipgnosis, una firma británica respaldada por el fondo de inversión Blackstone y que es propietaria ya de los derechos de catálogos de otras figuras del pop, informa EFE. Bieber ha publicado hasta la fecha seis álbumes de estudio, además de varios discos de remezclas y recopilaciones, pero también decenas de singles y colaboraciones con otros artistas que incluyen títulos tan sonados como "Despacito", junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El multimillonario acuerdo para la venta de su catálogo es muy poco habitual para un artista de su edad (28 años) pues la mayor parte de estas grandes operaciones las han protagonizado músicos en la parte final de su carrera y con un legado musical muy consolidado.