María Pombo conoce a Hailey Bieber con el vestido más corto que nosotras vamos a llevar de fiesta

Sí, amigas, la marca de belleza de Hailey Bieber ya se puede comprar en España. Una fantasía para sus fans, y para muchas influencers patrias que se morían por probar sus productos. Entre ellas, María Pombo que ha sido invitada al lanzamiento europeo de Rhode en París, y obviamente, no se lo ha querido perder. Aunque eso sí, María nos ha contado la odisea para ir, porque hoy tiene que estar en el Festival de San Sebastián, pero finalmente, ha conseguido un viaje sin escales hacía el País Vasco. Pero volviendo a su cita parisina con Hailey, María Pombo ha lucido un look de lo más Hailey Bieber con un vestido de lo más estrecho y mini, combinado con una gabardina oversize de piel. Un estilismo que nosotras llevaríamos de fiesta este otoño sin pensarlo. Obviamente, ya no hay dudas de que París esta semana es la capital de la moda, la belleza y de todas las famosas que se precien. Rosalía, Victoria Federica, Penélope Cruz y ahora también Hailey Bieber y María Pombo.

Poco más de un año después de su lanzamiento el 15 de junio de 2022, Rhode, la firma de belleza de la modelo y empresaria ha llegado al mercado europeo por la puerta grande. Especializada en skincare, la marca ha anunciado, a través de su cuenta de Instagram que ya pueden comprarse todos sus productos en España, Francia, Italia, Alemania e Irlanda. Sin puntos de venta físicos, en estos países, Rhode se vende online a través de su web. Así que ya os podéis preparar para no dejar de ver vídeos estos días de las influencers probando sus productos. De momento María Pomboya ha estado en el lanzamiento con este mini vestido marrón de estilo cargo y gabardina de piel oversize.

María Pombo en París. @mariapombo

De París a San Sebastián y nosotras estaremos pendientes para no perdernos el look de María Pombo en el Festival de Cine de San Sebastián.