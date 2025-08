Las expertas en manicura dicen que una hidratación diaria hace uñas perfectas incluso en verano

Durante el verano, cuidamos la piel, el pelo… pero ¿y las uñas? Muchas veces las olvidamos hasta que llega septiembre y descubrimos que están secas, débiles o incluso dañadas. El calor, el cloro de la piscina, el salitre del mar y la exposición al sol no solo afectan al rostro: también pasan factura a nuestras manos y uñas. 'En verano, nadamos, nos olvidamos de retirar el esmalte y descuidamos la hidratación. Y todo eso acaba alterando la salud de la uña', advierten los manicuristas de Druni.

La buena noticia es que todo tiene solución si se actúa a tiempo y con los productos adecuados. 'Una hidratación diaria del contorno de la uña y el uso de fórmulas específicas son clave para prevenir estrías, roturas y otros signos de debilitamiento', explica Rosa Roselló, directora de formación de Druni. Y no, no necesitas complicarte: una crema, un aceite y un buen endurecedor pueden convertirse en tus mejores aliados.

La rutina fácil y eficaz para lucir uñas bonitas y fuertes durante todo el verano

A pesar de que asociamos el invierno con manos secas, el verano puede ser mucho más agresivo con las uñas. El contacto constante con el agua, el cloro de la piscina o la sal del mar hace que las uñas se deshidraten rápidamente. 'Una uña seca es más frágil, se estría con facilidad y se vuelve más permeable a bacterias y hongos', advierten desde Druni. Por eso, cuidar cada día esa zona con un producto específico es el gesto más importante para mantenerlas fuertes, bonitas y libres de problemas.

Hidratación diaria (y focalizada)

Lo más importante es hidratar el contorno de la uña. Un aceite o sérum específico aplicado cada noche con un pequeño masaje ayuda a nutrir desde la raíz y prevenir daños.

Good as gold cuticle serum, de Opi (9,95 euros)

Good as gold cuticle serum. Opi

Un sérum ultraligero para hidratar las cutículas al instante, sin dejar sensación pegajosa. Ideal para usarlo cada noche con un masaje rápido.

Aceite hidratante para cutículas, de Cutex (8,99 euros)

Aceite hidratante para cutículas. Cutex

Con vitamina E y aceite de almendra dulce, este aceite se absorbe en segundos y es perfecto para uñas secas tras el sol y el cloro.

Aceite regenerador de cutícula, de Masglo (13,90 euros)

Aceite regenerador de cutícula. Masglo

Textura más densa y reparadora para usar por la noche. Su fórmula con ceramidas y almendra es perfecta si tienes la zona muy reseca.

Crème abricot, de Dior (27,20 euros)

Crème abricot. Dior

El clásico de culto con aroma a albaricoque. Una joya cosmética que fortalece uñas y cutículas desde la primera semana.

Cuida también la piel de tus manos

El contorno de la uña forma parte de la piel, y si esta se reseca, también lo hará la uña. Por eso necesitamos llevar la hidratación más allá de la uña en sí y actuar también sobre la piel que la rodea.

Crème mains multi-intensive, de Clarins (34,80 euros)

Crème mains multi-intensive. Clarins

Crema de manos antiedad que también cuida las cutículas. Ideal como tratamiento completo si buscas prevenir manchas y fortalecer uñas.

No al esmalte eterno (y sí al fortalecimiento)

Dejar el esmalte semipermanente más de la cuenta o retirarlo mal puede acabar dañando la lámina ungueal. La solución es sencilla: retíralo con cuidado y deja que la uña respire unos días.

Hard to resist, de Essie (8,25 euros)

Hard to resist. Essie

Endurecedor con tecnología 'nail bonding' que fortalece y repara uñas debilitadas en solo tres días. Perfecto como base semanal.

Este verano, tus uñas no tienen por qué sufrir más de la cuenta. Si hidratas a diario, eliges fórmulas específicas y evitas los errores más comunes (como dejar el esmalte semipermanente más de la cuenta), no solo evitarás daños… sino que lucirás una manicura perfecta hasta el final de las vacaciones. Porque cuidar las uñas no es un lujo: es autocuidado del bueno, del que sí o sí nos merecemos estos meses.