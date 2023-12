Hidratantes y bótox vaginales: ¿realmente los necesitas?

En un día cualquiera, recibo unas cuantas docenas de productos de belleza (si lo sé, soy #suertuda)Y en los últimos meses, comencé a notar un aumento en nuevos limpiadores, iluminadores, bálsamos y sueros reafirmantes, todos ellos prometedores para tensar, tonificar, suavizar, hidratar y/o suavizar la piel. Pero aquí está la cuestión: no están hablando de la piel de tu cara. No, esta nueva ola de productos en realidad está destinada a aplicarse en tu zona más intima.

Pero, aun así, mi respuesta inmediata al ver estos productos fue "¿en serio?" seguido de una intensa curiosidad. Quiero decir, ¿tu V realmente necesita su propia rutina de varios pasos? ¿Alguno de estos productos realmente funciona? Y lo más importante, ¿son seguros? Entonces, dado que no estudie medicina, acudí a los expertos para obtener una decisión oficial sobre el cuidado de la piel vaginal.

Hablo con la Doctora Zuramis Estrada, reconocida especialista en ginecología estética, regenerativa y suelo pélvico del Centro Médico CIMEG (Madrid), y colaboradora de Glow by Hormone University de forma desinteresada, sentencia: “Prevención, información y personalización: Es lo necesario para que todas podamos vivir una madurez saludable y feliz. ¡Deberíamos hidratarnos la vulva al igual que nos hidratamos la cara!”.

La batalla para evitar que la piel sucumba al impacto del tiempo generalmente se libra mediante la aplicación regular de crema hidratante en la cara, el cuello y las piernas, pero hay razones para centrarse también en la vagina. He aquí por qué: a medida que disminuye el estrógeno las células vaginales se encogen y se deshidratan, lo que contribuye a que el tejido seco y fino después de la menopausia.

Sin embargo, simplemente poner agua en la vagina no funcionará, como tampoco lavarse la cara evitará las arrugas. El desafío de un verdadero humectante vaginal es lograr que las células que recubren las paredes vaginales absorban el agua.

¿Cuál es la diferencia entre hidratantes y lubricantes vaginales?

Comencemos con el hecho de que los hidratantes y lubricantes vaginales no son lo mismo. Los lubricantes no alteran los tejidos vaginales; simplemente proporcionan una barrera resbaladiza para reducir la fricción en el momento del coito. Un hidratante vaginal por otro lado, tiene como objetivo cambiar el contenido de agua de las células (de ahí el término "hidratante”) lo que da como resultado tejidos que son más elásticos, más gruesos y tienen una mayor capacidad para producir líquido. Se utiliza un verdadero humectante de acción prolongada antes del coito, no solo en el momento del coito.

La mayoría de los productos etiquetados como humectantes “personales” o “femeninos” ni siquiera están destinados a colocarse dentro de la vagina. Estos productos no tienen un efecto de acción prolongada sobre las paredes vaginales ni sobre la lubricación vaginal. En realidad, están destinados a lubricar o suavizar el tejido vulvar fuera de la vagina, pero nunca lo sabrías por la forma en que están etiquetados los productos.

La sequedad vaginal afecta a todas las mujeres. A unas en mayor medida que a otras o en un momento diferente. Pero nos acaba afectando A TODAS”, afirma Ana González Herrera, fundadora de GLOW by Hormone University (y también creadora de la plataforma gratuita de información rigurosa sobre desequilibrios hormonales de todo tipo: www.hormoneuniversity.com, ( @hormoneuniversity) que ayuda a mujeres de todo el mundo).

4 funciones clave del Hidratante Íntimo de Glow (producto multifunción 4 en 1): HIDRATACIÓN, PICOR, LUBRICACIÓN, REJUVENECIMIENTO.

Y, además, transmite frescor, potencia la sensibilidad de la vulva y la zona erógena de la mujer (y del hombre) y, por tanto, aumenta el deseo sexual.

Gracias al poder estimulante de la fórmula, incluso las mujeres sin sequedad vaginal experimentarán una relación sexual más placentera. En nuestros estudios ginecológicos el 100% de las mujeres confiesan que su sensación de placer aumenta de modo notable al usar Intimate Hydrator de Glow.

“Ha habido momentos de mi vida en que mi cuerpo me daba menos felicidad de la que yo esperaba... Tenía una gran confianza personal, pero menos deseo sexual por diferentes razones” concluye Ana.

¿BÓTOX EN LA VAGINA?

SUBLIME OILS( @sublime_oils), la marca 100%española, fundada por la ingeniera química, Antonia Álvaro, ha desarrollado dos productos para el cuidado y tratamiento de la zona íntima, con ingredientes 100% naturales y múltiples activos biotecnológicos, de eficacia demostrada BIOTECH INSIDE.

“Usamos activos biotecnológicos, sus procesos no son sintéticos. En este caso hemos utilizado en ambos productos, una mezcla de diferentes activos muy potentes e innovadores, parte de la filosofía de la marca, como es el caso del Botox vegetal, pero usado a la inversa, o del espino amarillo por su gran concentración de omega 7, fundamental para las mucosas” Antonia Alvaro, ingeniera química y fundadora de Sublime Oils.

Dos productos de uso independiente que se complementan e integran a la perfección:

Un cuidado esencial diario durante todas las etapas de la vida de una mujer ¡con Acmella oleracea, el reconocido Botox Vegetal, que aporta efecto hidratante y tensor!

Un básico en el cuidado íntimo diario. Intyma Oil es un aceite con cuerpo, y una textura suave y jugosa, que respeta el equilibrio fisiológico y pH de la zona íntima.

Refuerza la función barrera, equilibra la dermobiota, reduce picores y mejora la hidratación, el confort y la elasticidad del tejido.

INTYMA Tech Gel de Sublime oils

Un tratamiento Biotech específico para cubrir las necesidades concretas y extremas de pérdida de hidratación y colágeno, desequilibrio del pH y de la flora microbiana, y olores desagradables e indeseados sin efecto enmascaramiento.

Una fórmula intensiva para la zona genital exterior con 3 activos Biotech Inside específicos que renuevan la barrera de la piel, hidratan intensamente, equilibran el microbioma, incrementan el factor de crecimiento, evitan los olores sin enmascararlos, así como el envejecimiento provocado por la inflamación sostenida y la involución cutánea.

¿Y PARA LA MENOPAUSIA?

He podido descubrir una nueva firma española formulada por un equipo formado por un ginecólogo, un farmacéutico y un químico, Wopausia, con productos y un estilo de vida específicamente para peri/ menopausia que quiere estar apoyando a todas las mujeres en esta etapa.

Una de las consecuencias de la menopausia como nos ha comentado la doctora es la sequedad de la zona íntima, pero también puede producirse una disminución de la libido. La Crema revitalizante e hidratante Wopausia de uso externo tiene propiedades protectoras y descongestivas, ayuda a calmar la sensación de sequedad e irritación de la zona íntima. Hidrata la piel y aumenta su elasticidad. Su fórmula está pensada para incrementar la sensibilidad de la zona y mejorar la respuesta sexual. www.wopausia.com (@wopausia).

¡Bienvenida a la rutina V care!