El sencillo maquillaje que te hará triunfar en Halloween

Este Halloween, eleva la originalidad de tu disfraz con un impresionante maquillaje de Catrina, inspirado en la celebración del Día de los Muertos. Este look combina tonos vibrantes y detalles delicados que rinden homenaje a la cultura mexicana. Gracias a un video viral en TikTok de la influencer @annamakeup_artist_insta, ahora puedes recrearlo en casa sin necesidad de ser un experto, usando solo bastoncillos de algodón y palillos de madera.

¿Cómo hacer un maquillaje de Catrina con bastoncillos y palillos?

La propuesta de @annamakeup_artist_insta muestra que este estilo puede ser accesible y sencillo para cualquiera. Solo necesitas maquillaje en tonos morados y negros, algunos bastoncillos de algodón y unos cuantos palillos de madera. Aunque pueda parecer complejo, puedes hacerlo en casa sin ser un profesional y siguiendo unos pocos pasos básicos:

1. Prepara la piel:

Para que el maquillaje dure toda la noche, aplica una capa de base o primer en el rostro. Esto ayudará a que el maquillaje se adhiera mejor y se vea más profesional.

2. Ojos:

Usa bastoncillos de algodón para aplicar el color alrededor de los ojos. Haz puntitos en tonos morados y negros para simular los pétalos de una flor, creando un contorno que enmarca los ojos como un cráneo decorado.

3. Nariz:

Para la característica “nariz de calavera”, puedes usar pintura negra o delineador. Forma un pequeño triángulo en la punta de la nariz, dejando el resto del puente sin maquillar para dar el efecto de una cavidad.

4. Mejillas y frente:

Con bastoncillos y palillos, aplica puntos y detalles decorativos sobre la frente y las mejillas. Puedes añadir formas florales, pétalos o patrones geométricos para darle personalidad a tu diseño.

5. Labios y dientes:

Para un toque extra, pinta los labios de negro o morado oscuro y usa un palillo para dibujar pequeñas líneas en cada lado de la boca, simulando una sonrisa de calavera.

La tradición de las Catrinas en el Día de los Muertos

El maquillaje de Catrina no es solo un look de Halloween, sino un homenaje a una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana. La Catrina es una representación artística de la muerte como algo que todos compartimos y que simboliza el Día de los Muertos. En México, esta festividad es una ocasión para recordar y honrar a los seres queridos que ya no están, celebrando su memoria con ofrendas, flores y, en muchos casos, con estos hermosos maquillajes que simbolizan la conexión entre la vida y la muerte. Al elegir este look, también estás llevando contigo una parte de esta historia tan significativa.

¿Qué maquillaje y herramientas podemos utilizar para un look duradero y colorido?

Asegúrate de que tu maquillaje sea resistente y tenga la intensidad de color adecuada para que luzca espectacular:

Pintura de agua:

Ideal para hacer la base del maquillaje. Puedes aplicarla con esponjas o pinceles para obtener un acabado suave y uniforme. Además, se retira fácilmente.

Delineadores en gel o líquidos:

Son perfectos para detalles finos, como las líneas de los dientes y el contorno de los ojos. Asegúrate de elegir productos de larga duración para que el look se mantenga impecable.

Sombras de ojos y pigmentos:

Estos productos te ayudarán a crear un efecto sombreado en el rostro y a darle profundidad a ciertas áreas, como las cuencas de los ojos o los pómulos.

Purpurina y adhesivos:

Para un toque de glamour, puedes añadir pequeños toques de purpurina o adhesivos en los ojos o mejillas. Esto resaltará tu maquillaje por completo.

Maquillaje Catrina Pixabay

Completa el look con accesorios

Para un resultado impactante y auténtico, añade algunos accesorios que completen tu atuendo de Catrina:

Corona de flores:

La Catrina es conocida por lucir coronas de flores de cempasúchil (la flor de los muertos) u otros colores intensos como rojos, morados y naranjas. Puedes comprar una corona lista o hacerla tú mismo con flores artificiales.

Vestido o atuendo:

Opta por un vestido de estilo victoriano, o bien un traje negro o de encaje, para darle un toque dramático a tu look.

Lentes de contacto de color:

Para un efecto más enigmático, considera usar lentes de contacto en tonos claros o blancos; esto intensificará el efecto de calavera.

Consejos para un maquillaje de Catrina impecable

Para que el maquillaje luzca impecable toda la noche, sigue estos consejos finales:

Fija el maquillaje con spray fijador:

Al finalizar, aplica un spray fijador para que el maquillaje resista el calor y el movimiento.

Lleva productos de retoque:

Si vas a una fiesta, ten a la mano un pequeño kit con pintura o delineador para retoques rápidos.

Cuidado al remover el maquillaje:

Dado que los productos pueden ser resistentes, usa un desmaquillante suave o agua micelar para retirar el maquillaje sin dañar la piel.

Este Halloween, destaca con un maquillaje que combina tradición, creatividad y elegancia. No solo atraerás todas las miradas, sino que también llevarás contigo un tributo a una de las tradiciones más hermosas y significativas de México.