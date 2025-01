Solo necesitas un lápiz de ojos blanco para una mirada más abierta y luminosa, palabra de editora de belleza

Todas queremos vernos despiertas cada mañana en el espejo, pero debido a una interminable serie de factores externos esto no siempre es posible, para eso existen los trucos de belleza. Si tienes más de 30 probablemente hayas escuchado alguna vez que si utilizas un delineador blanco en la línea del agua conseguirás una mirada más abierta o quizás se lo hayas oído a tu madre, tía o alguna amiga beauty freak, sea cual sea el caso hoy venimos a traer de vuelta esa tendencia sin la que no salíamos de casa hace más de una década.

Sí, así es, en la década de los 2010 cuando esta servidora no sabía que se dedicaría a escribir sobre belleza ya tenía en su neceser un lápiz de ojos blanco. En esos años, el maquillaje vivía su era dorada del contouring a lo Kim Kardashian, las cejas ultradefinidas con pomada y los labios mate (en tonos nude o burdeos, dependiendo del mood). Dentro de ese universo, el lápiz de ojos blanco pasaba por su momento de gloria, pues era el truco secreto para conseguir una mirada despierta y luminosa sin necesidad de horas de sueño reparador. Instagram y los tutoriales de YouTube estaban en plena ebullición, y las beauty bloggers de la época no dejaban de recordarnos que delinear la línea de agua con blanco no solo abría la mirada, sino que también hacía que los ojos parecieran más grandes. Con el tiempo, como muchas tendencias, este truco fue quedando en un discreto segundo plano, desplazado por el auge de los tonos nude y la naturalidad. Pero aquí estamos nosotras, en 2025, recordándote por qué deberías volver a incluirlo en tu rutina de maquillaje.

¿Qué consigue el lápiz de ojos blanco en tu maquillaje diario?

Incorporar un lápiz de ojos blanco a tu neceser no solo es económico, sino también versátil. Este pequeño producto tiene el poder de:

Abrir visualmente la mirada. Al delinear la línea de agua inferior, crea un efecto de ojos más grandes y despiertos.

Iluminar. Su tonalidad clara contrasta con el resto de los colores del rostro, atrayendo la luz hacia la zona de los ojos.

Neutralizar el cansancio. Si tienes ojos enrojecidos o cansados después de una noche larga, el blanco ayuda a neutralizar ese aspecto.

Si tienes ojos enrojecidos o cansados después de una noche larga, el blanco ayuda a neutralizar ese aspecto. Además, el lápiz blanco no tiene por qué quedarse en la línea de agua. También puedes usarlo en el lagrimal para un toque de luz extra, o incluso en el párpado móvil como base para sombras de colores vibrantes, intensificando su pigmentación.

Estos son algunos de los lápices de ojos blancos que hemos seleccionado para que vuelvas a sacarle el máximo partido a este truquito de experta.

Soft kohl kajal, de Rimmel London (4,10 euros)

Soft kohl kajal Rimmel London

Kajal inkartist, de Shiseido (33 euros)

Kajal inkartist Shiseido

Crayon contour yeux 12h waterproof, de Sephora collection (9,99 euros)

Crayon contour yeux 12h waterproof Sephora collection

Kayal eye pencil, de Essence (1,29 euros)

Kayal eye pencil Essence

At the borderline gel eyeliner, de Rem beauty (22 euros)

At the borderline gel eyeliner Rem beauty

Jumbo eye pencil, de Nyx professional (7,10 euros)

Jumbo eye pencil Nyx professional

¿Cómo usarlo correctamente?

Ahora que ya sabes todo lo que puede hacer este pequeño aliado de belleza por tu mirada, te vamos a contar cómo usarlo de manera ótima para sacarle el máximo partido.

En la línea de agua: Este es el uso más clásico. Aplícalo suavemente desde el lagrimal hasta el extremo del ojo. Para un efecto más natural, opta por un lápiz blanco cremoso que no sea demasiado mate.

En el lagrimal: Dibuja un pequeño punto en el interior del ojo y difumínalo con la yema del dedo o con un pincel para un toque de luz inmediato.

Debajo del arco de las cejas: Traza una línea fina justo debajo de las cejas y difumínala. Esto no solo define las cejas, sino que también eleva visualmente la mirada.

Traza una línea fina justo debajo de las cejas y difumínala. Esto no solo define las cejas, sino que también eleva visualmente la mirada. Como base para sombras: Si te gusta jugar con tonos pastel o claros, aplica el lápiz blanco sobre el párpado móvil antes de usar la sombra. Hará que los colores sean más vibrantes y duren más tiempo.

Ya ves, este producto, que parecía haber quedado en el olvido, regresa para recordarnos que la belleza no siempre requiere grandes complicaciones. Así que, si buscas un truco sencillo, económico y efectivo, ya sabes: vuelve a hacerle un hueco al lápiz de ojos blanco en tu neceser. ¡Tu mirada te lo agradecerá!