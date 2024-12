Si buscas un look de maquillaje luminoso, utiliza esta leche hidratante súper viral

Soy totalmente consciente de las veces que hemos escuchado sobre la importancia de mimarnos en la rutina facial para conseguir un look de maquillaje más profesional. Pero, nunca está de más recordarlo hasta que acabe en nuestra consciencia para actuar adecuadamente. No solamente debemos dar importancia a dedicar un buen tiempo tanto en el skin care matutino como nocturno, sino también en qué tipo de productos faciales estamos invirtiendo nuestro dinero. De la misma manera que a partir de los 30 años se recomienda utilizar sérums antimanchas o productos cosméticos con ácido salicílico en las pieles con tendencia a acné, también deberemos escuchar a nuestra dermis durante el invierno. Durante esta época, sufre a causa de los agresores externos, puesto que cuanto más bajas sean las temperaturas, más perderemos la grasa natural que tiene nuestra piel, así como se agravará la sensación de tirantez o de menor suavidad. Una solución para solventar nuestras necesidades en relación con el tiempo, es la utilización de leches hidratantes, un ítem de belleza al que no solemos recurrir constantemente en las rutinas faciales. No obstante, son uno de los indispensables para conseguir los resultados luminosos que más deseamos en nuestro rostro.

Las leches hidratantes siempre han estado presentes entre los distintos productos de belleza de las editoras. No obstante, volvimos a vivir una fiebre de estas a través del vídeo viral de Hailey Bieber utilizando su propia leche hidratante de la marca Rhode. Gracias al resultado natural, iluminado y de efecto glass skin, comenzamos a investigar distintas alternativas del mercado que nos facilitaran la misma estética que la celebridad. Y es que muchos piensan que se asimila a lo que son las cremas faciales hidratantes, pero la diferencia es que la textura es mucho más fluida (parecida a un milky toner), que es adecuada a todo tipo de pieles y su función principal se basa en aportar un plus de hidratación, así de calmar la piel reforzando su función barrera. Eso sí, lo que más buscamos en este producto es un extra de luminosidad para conseguir un look de make up perfecto sin tener la obligación de utilizar productos de maquillaje luminosos y festivaleros para estas fiestas. Una de las recomendaciones de las editoras de belleza es la leche hidratante viral de Freshly Cosmetics rica en péptidos, el ingrediente estrella para combatir contra los signos de la edad.

Leche hidratante con péptidos, de Freshly Cosmetics

Leche hidratante con péptidos. Freshly Cosmetics

Si buscas un look de maquillaje luminoso, uno de los productos de belleza a los que debes recurrir son a las leches hidratantes. No obstante, además de prometernos suavidad y glow instantáneo, también cuenta con otras funciones que nuestra dermis agradecerá en la época más friolera. Entre varios beneficios, calma la piel y refuerza la barrera cutánea, así como mantiene la hidratación con activos humectantes y ayuda a equilibrar e pH de la piel tras la limpieza profunda.