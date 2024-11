Soy redactora de belleza y estos son los 5 perfumes de mujer para regalar en Navidad y no fallar

Siempre se ha dicho que regalar un perfume es muy personal. Pero si conoces buenas marcas con aromas increíbles, que gustan a todo el mundo, y conoces bien a esa persona, no tienes por qué fallar. En cualquier caso, son regalos con retorno, o lo que es lo mismo: si no les gusta, los puedes usar tú (guiño, guiño). Como redactora de belleza, he probado muchos, muchísimos, perfumes de mujer y, después de años, tengo claro quécinco perfumes de mujer recomendaría sin dudarlo. Algunos son clásicos que conoce mucha gente y, otros, son más nuevos, pero todos huelen increíble y siempre que los uso me preguntan qué perfume llevo. ¿Empezamos?

1. Olor a limpio para todo el año: Guerlain

'Aqua Allegoria Nerolia Vetiver', de Guerlain Guerlain (Douglas)

Es atemporal, perfecto para llevar en cualquier estación del año. Ahora mismo es mi favorito y lo uso siempre. Dan ganas de bañarse en él. Se trata de la línea 'Aqua Allegoria', de Guerlain. Concretamente, 'Nerolia Vetiver', que tiene olor a limpio pero con un toque especial, que —además— se puede mezclar con otros de la misma colección de Guerlain, si quieres una fragancia más exclusiva. Esto se llama 'layering' y se puede hacer con otros perfumes de la colección 'Allegoria' de Guerlain. También está en versión 'Forte' (más intensa), pero yo prefiero el 'eau de toilette'. En Douglas, ahora, por el Black Friday, está disponible con descuento: cuesta 56,99 euros el frasco de 75 ml.

Notas de salida: bergamota, hojas de higuera y petit grain.

Notas de corazón: neroli, higo y rosa.

Notas de fondo: vetiver, cedro y haba tonka.

2. El floral para las que nos les gustan los perfumes florales: Nuxe

'Huile Prodigieuse Floral Eau de Parfum', de Nuxe. Nuxe (Douglas).

No soy yo mucho de perfumes florales, pero este es un SÍ en mayúsculas. Tiene un punto amaderado, no es para nada el típico aroma a jazmín fuerte. Todo lo contrario, tiene un punto fresco que recuerda a la playa y el verano. Uno de los olores favoritos de la línea 'Prodigieux', de aceites corporales de la marca francesa, en forma de fragancia, se llama 'Florale Le Parfum' de Nuxe. Tiene un olor nada empachoso pero muy adictivo. Un aroma chispeante que se puede usar durante todo el año porque no se trata de un olor marino. De hecho, yo lo suelo combinar al gusto, pero es ideal para verano y primavera y para cualquier momento del día. Disponible en Douglas por 47,99 euros, 50 ml.

Notas de salida: toronja (pomelo), bergamota de Calabria y limón (lima ácida).

Notas de corazón: flor de azahar del naranjo y magnolia.

Notas de fondo: almizcle.

3. El que le gusta a todo el mundo: Sol de Janeiro

'Bum Bum Jet Set', de Sol de Janeiro. Sol de Janeiro (Sephora)

A cualquier persona que le preguntes le gusta. A todo el mundo. Se define como ese perfume adictivo para oler a diosa. Es de esos productos que compras para regalar y te da rabia no quedártelos. Sí, hablo de la bruma corporal perfumada que te transporta de inmediato a las cálidas playas de Río de Janeiro. Se trata de 'Brazilian Crush Body Fragrance Mist', o como todo el mundo lo llama, el número 62 de Sol de Janeiro. Tiene aroma de pistacho y caramelo de mantequilla salada de la crema 'Brazilian Bum Bum', de la misma marca. Pero es que, además, ahora por el Black Friday, en Sephora, tienen el pack 'Bum Bum Jet Set', de Flor de Janeiro, por 23,24 euros, que incluye la crema de 50 ml., el gel de ducha 'Brazilian 4 Play', de 90 ml. y la fragancia 'Brazilian Crush' 30 ml., para multiplicar el perfume, de cabeza a pies. Combinando este trío, el perfume es irresistible.

Notas de salida: pistacho y almendra.

Notas de corazón: heliotropo y jazmín.

Notas de fondo: caramelo, vainilla, sal y sándalo.

También están disponibles en Sephora los mismos estuches por 23,24 euros, con el número 68 deSol de Janeiro, 'Beija flor Jet set', y el número 40 'Bom Dia Bright', en forma de pack o por separado.

4. Perfume de noche para todo el año: Dolce & Gabbana

'The One Eau de Parfum', de Dolce y Gabbana. Dolce y Gabbana (Douglas)

Es un clásico del que nunca nos cansamos. Se trata de 'The One' de Dolce & Gabbana de mujer. Es de esos aromas que cuando los llevas siempre te preguntan qué perfume usas. Es adictivo. Si te gustan los perfumes intensos, lo puedes usar durante el día (en invierno) y por las noches, en verano, y el olor es delicioso. Está disponible con descuento en Douglas por 67,99 euros, 75 ml.

Notas de salida: lichi, mandarina, durazno (melocotón) y bergamota.

Notas de corazón: azucena, ciruela, jazmín y lirio de los valles (muguete).

Notas de fondo: ámbar, almizcle, vainilla y vetiver.

5. Perfume intenso para invierno: Yves Saint Laurent

'Libre', de Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent (Sephora)

Huele increíble, ahora bien, te tienen que gustar los perfumes intensos. 'Libre', de Yves Saint Laurent' es ideal para llevar en esas noches divertidas o elegantes. Está disponible en Sephora por 88 euros, 90 ml.

Notas de salida: flor de naranjo marroquí y naranja amarga.

Notas de corazón: lavanda francesa y jazmín.

Notas de fondo: ámbar gris y pachulí.