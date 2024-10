Uso esta combinación de productos y todo el mundo pregunta qué perfume llevo

Las tendencias en perfumes cambian según la estación del año. En verano, preferimos las fragancias más cítricas y marinas; en primavera, las florales; los perfumes de otoño, más amaderados y especiados, tipo 'pumking coffee' y, en invierno, las dulces y especiadas. Pero hay un aroma que nunca pasa de moda: el olor a limpio. Ese rastro increíble a colada recién hecha, a suavizante en la ropa o al olor que se queda en la piel nada más salir de la ducha. Ese, siempre es tendencia, en cualquier momento del año.

Cuando alguien entra en la oficina y al pasar deja un rastro increíble de olor a limpio, entre puro y adictivo, esa es la mejor carta de presentación. Hay muchos perfumes en el mercado que cuentan con aroma a limpio, pero hay una combinación de productos que, al llevarlo juntos, todo el mundo me pregunta qué perfume llevo. No se trata de hacer 'layering' con dos perfumes que combinen bien, sino de un perfume y producto para el pelo. No son de la misma marca, pero juntos combinan de forma espectacular. Se trata de un perfume de Guerlain y una laca para el pelo.

Dos olores a limpio combinados

Aqua Allegoria Nerolia Vetiver, de Guerlain Guerlain

Para conseguir ese combo adictivo de perfume con olor a limpio, que dura todo el día, yo utilizo la fragancia 'Aqua Allegoria Nerolia Vetiver', Eau de Toilette, de Guerlain. No es la versión Forte, es el clásico agua de perfume. Lo aplico en la zona del escote, cuello, detrás de las orejas y muñecas. La línea Aqua Allegoria' de Guerlain, está formada por varias fragancias con diferentes olores y cuyos modelos están pensados para poder hacer 'layering' entre ellos. ¿Y esto que quiere decir? Que algunos se pueden mezclar para conseguir un aroma diferente y completamente exclusivo. Sin embargo, este aroma es tan adictivo que no necesita ningún extra. El frasco de 75 ml. está disponible en Douglas a un 40% de descuento, cuesta: 64,99 euros.

Notas de salida: albahaca y bergamota.

Notas de corazón: higos, flor de naranja y rosa.

Notas de fondo: neroli, madera de vetiver y musk.

La mezcla de higos, bergamota, neroli y vetiver, es la combinación más agradable que vas a encontrar. Después de aplicar el perfume y cuando estemos ya peinadas y preparadas para salir, aplicamos en el pelo la laca 'Luminois hairspray Finish medium', de Moroccanoil. Tiene muy buena fijación, incluso no siendo la versión 'Forte' y aporta luminosidad al cabello. Y el olor —los que hayan probado los productos de Moroccanoil lo sabrán— es completamente adictivo. Cuenta con el mismo aroma que el clásico jabón de manos de la marca y deja una fragancia increíble en el pelo, que los demás notan. Ese olor, junto con el del perfume, hace un combo perfecto. Ya verás. Está disponible en Douglas por 21,99 euros.

Laca 'Luminous hairspray', de Moroccanoil Moroccanoil

El olor a limpio de la fragancia, junto al aroma a jabón especiado de la laca, hacen un equipo alucinante. La combinación enamora a todo el mundo. Hacedme caso.