Todo el mundo habla de la visita de Lola Lolita a 'Operación Triunfo' pero nosotras nos hemos fijado en su peinado más noventero con pincitas

No hay sitio que pise Lola Lolita sin revolucionar las redes sociales, eso está claro. El otro día fue en 'La Resistencia' y ahora ha sido en su visita a la academia de 'Operación Triunfo' con censura incluida en el directo de Youtube cuando las iba a explicar a los concursantes los problemas que están teniendo en TikTok por la retirada de música de Universal. Recordemos que esta discográfica es la que trabaja con el concurso y está sacando los singles. O lo que es lo mismo, allá donde va Lola Lolita arrasa y siempre nos deja alguna polémica o momento viral, y este no podía ser menos porque las redes sociales ya van llenas con este momentazo. Pero no os lo vamos a negar, nosotras solo nos hemos podido fijar en su look de Diesel y en su peinado de lo más noventero con pincitas de mariposas de colores que nos ha traslado a nuestra infancia. Una tendencia 'Y2K' que trajo de vuelta Hailey Bieber en 2022 y que ahora hemos visto lucir a Lola Lolita en la academia de 'OT'.

La modelo recogió los dos mechones delanteros con unas mini pinzas rosas con forma de mariposa, en un peinado que consigue trasladarnos momentáneamente a finales de los 90 y principios de los 2000, época en la que esta manera de recogerse el pelo estaba muy de moda. Y ahora ha sido Lola Lolita la que ha recogido toda la parte frontal de su melena con retorciditos y pinzas de mariposas en todos los colores. Solo quién vivimos en esa época nuestra niñez o adolescencia nos acordamos de ello.

Pero además del peinado con pincitas, nos ha encantado ellook de Lola Lolita de la firma Diesel con un jersey crop en tie dye naranja, azul y blanco, minifalda muy mini con tabilitas y botas altas. Un estilo que directamente nos ha trasladado a un look de colegiala de esos que tanto nos gustan.