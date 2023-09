Lola Lolita deslumbra en el Festival de Vitoria con un todo al rojo con este conjunto español

El Festival Vitoria de televisión pone fin el día de hoy, dando paso a unos días en los que hemos podido disfrutar no solo de las series que se emitirán en los próximos meses en nuestra televisión, de lo espectacular que se viste la ciudad durante la ocasión y las actrices y actores españoles que desfilan por la Alfombra Roja, sino que también hemos podido ver los looks que nos han dejado a lo largo de estos once días. Si bien ya hemos visto durante el Festival de Venecia a nuestras celebrities más icónicas como Eugenia Silva con vestido negro y rosa de Armani nos dejó boquiabiertas o a Nieves Álvarez volvía a conquistarnos con un vestido blanco con apertura lateral que no pasó desapercibido en todo el mundo, conquistando a todos con este vestido de seda y pedrerías de Pronovias 'Haute Couture'. Sin embargo, ellas no fueron las únicas que acudieron al Festival de Venecia, pues son muchas las influencers que son invitadas a la ocasión, deslumbrando con unos looks espectaculares, como es el caso de la influencerVerónica Díaz y su marido, el escritor Javier Castillo, luciendo ella un precioso vestido de la firma española Redondo Brand, un diseño confeccionado en seda rústica con flecos en la parte del pecho y escote de palabra de honor. Centrándonos en el Festival de Vitoria, son muchas las celebrities que han conquistado la Alfombra Roja, como es el caso de Amaia Salamanca con un look muy masculino compuesto por pantalón de traje de pata de elefante, camisa blanca y corsé encima de esta. Un look que no ha pasado desapercibido. En esta ocasión, Lola Lolita, la instagramer y Tik Toker más icónica de nuestro país, ha acudido al Festival luciendo un espectacular conjunto de una firma made in Spain en rojo, el color que, parece ser, promete convertirse en el color de esta temporada que entra.

Este tipo de festivales son perfectos para inspirarnos en vestidos de invitada, y es que las actrices lucen aquellos vestidos de grandes firmas de moda que marcan la tendencia que se hará un hueco en nuestro armario, como es el caso de Lola Lolita, quien ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores con un conjunto dos piezas en rojo de una firma española. Se trata de la firma Koahari, compuesto por un mini top de estilo bandeau y una falda larga con volumen en la cadera de estilo peplum. Para rematar el look, Lola Lolita escogió joyas de Swarovski, unos sencillos pendientes y un collar maxi en plata. Para que las joyas y el dos piezas cobrasen protagonismo, la influencer optó por un recogido hacia atrás. Se trata de un look que no ha pasado desapercibido y es que el rojo promete ser el color de esta temporada.

Lola Lolita con un dos piezas rojo GTRES

Un look perfecto para la Alfombra Roja, Lola Lolita ha optado por el color rojo, el tono que no dejaremos de usar este otoño e invierno.