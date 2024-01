Universal retirará su música de TikTok: "Daña a los artistas e infravalora sus trabajos"

El contenido que fluye entre las redes sociales es variado e imparable, y su repercusión en el público cada vez más grande si hablamos de TikTok. En esa plataforma hay de todo lo que podamos imaginar. Pero, ante todo, música, mucha música. Era cuestión de tiempo que las principales compañías discográficas hicieran sonar las alarmas ante la música que se distribuye en esta red social. No es extraño escuchar el caso de una canción que se ha hecho viral gracias a ser la banda sonora de uno de estos "mini vídeos", lo que ha conllevado al éxito inmediato de su artista, o al menos a que se le conozca durante unos días. Pero, ¿qué hay de los derechos de autor? ¿Los artistas ven compensación en esta difusión? ¿Cómo se regula la propiedad intelectual de una música que adorna unos vídeos visibles en la gran parte del planeta? Universal es consciente de que la tecnología puede llegar a afectar al creador, y por ello ha dicho "basta". A través de una carta abierta publicada en su página oficial, Universal Music ha anunciado que retirará su música de TikTok.

En el comunicado aseguran que "nuestra misión principal es simple: ayudar a nuestros artistas y compositores a alcanzar su mayor potencial creativo y comercial". Para ello, les es fundamental en cada proyecto o acuerdo el respeto hacia el creador, así como la responsabilidad a la hora "de compensar de manera justa a nuestros artistas y compositores y tratar la experiencia del usuario con respeto". Uno de los socios con los que Universal tiene un acuerdo es "TikTok, una plataforma cada vez más influyente con tecnología poderosa y una enorme base de usuarios en todo el mundo", definen. Asocian el éxito de la red social "en gran parte a la música creada por nuestros artistas y compositores", y plantean un cambio de rumbo a partir del 31 de enero de 2024, día en que "vence el contrato de nuestra relación con TikTok. En nuestras discusiones sobre la renovación, los hemos estado presionando sobre tres temas críticos: compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA y seguridad en línea para los usuarios de TikTok", informan desde Universal.

No obstante, tras una serie de negociaciones, apunta la compañía que "TikTok respondió primero con indiferencia y luego con intimidación. Intentó intimidarnos para que aceptemos un acuerdo que valía menos que el acuerdo anterior, mucho menos que el valor justo de mercado, y que no reflejaba su crecimiento exponencial. ¿Cómo intentó intimidarnos? Eliminando selectivamente la música de algunos de nuestros artistas en desarrollo, mientras mantenemos en la plataforma a nuestras estrellas globales que impulsan la audiencia", reza el comunicado. Consideran, por tanto, que el fin de TikTok es el de "dañar a artistas vulnerables y tratar de intimidarnos que aceptemos un mal negocio que infravalora la música", por lo que, en pocas palabras, el contenido artístico de Universal Music está a punto de desaparecer de la icónica plataforma. Pero, ¿de qué música o artistas estamos hablando? En líneas generales, la compañía discográfica tiene entre su amplia cartera de artistas a nombres como Taylor Swift, The Weeknd, Madonna, The Beatles, Rihanna, Amaia, Justin Bieber, Mariah Carey, Lady Gaga, Aitana o Daddy Yankee, entre otros.

El negocio

Con otros socios, informa Universal Music que han impulsado iniciativas como "Artist-Centric", diseñada "para actualizar el modelo de remuneración del streaming y recompensar mejor a los artistas por el valor que ofrecen a las plataformas". Un proyecto que ha sido recibida, asegura, de forma muy positiva, incluso por "la plataforma de música más grande del mundo", que bien podría tratarse de Spotify. Asimismo, "nos hemos movido agresivamente para abrazar la promesa de la IA mientras luchamos para garantizar que los derechos e intereses de los artistas estén protegidos ahora y en el futuro", explican. No obstante, y pese a ofrecer a TikTok varios de sus proyectos y compromisos, denuncian que la red social "está intentando construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo".

"TikTok propuso pagar a nuestros artistas y compositores una tarifa que es una fracción de la que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares. Hoy en día, como una indicación de lo poco que TikTok compensa a los artistas y compositores, a pesar de su enorme y creciente base de usuarios, TikTok representa solo alrededor del 1% de nuestros ingresos totales", advierten en el comunicado. Así como subrayan que, en cuanto a las amenazas de la IA en referencia a la propiedad intelectual, esta red social "está permitiendo patrocinar el reemplazo de artistas por parte de la IA". Una serie de actitudes que han hecho a Universal a dar la espalda para seguir, de esta manera, su compromiso de "luchar por nuestros artistas y compositores, y defender el valor creativo y comercial de la música".