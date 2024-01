No hace falta ir a la nieve para que quieras ponerte (a todas horas) la chaqueta española con la que Lola Lolita se ha ido a Andorra

La AEMET avisa de que mañana llega la borrasca Irene a Madrid, por eso no nos va a hacer falta irnos a la nieve para copiarle a Lola Lolita esta maravillosa chaqueta española de lo más calentita y chic. Porque no es una chaqueta de nieve cualquiera, porque tiene pelito en la capucha y además la influencer le ha dado el toque más fashion con unos guantes de piel con pelo en el puño. Porque ir a la nieve también es sinónimo de ir a la moda, y cada vez más las pistas de esquí se convierten en una auténtica pasarela y Lola Lolita nos lo ha demostrado desde Andorra con esta chaqueta de Scalpers. Aunque a nosotras no nos va a hacer falta irnos a la nieve para copiarle este look por las calles de Madrid. Así, el miércoles se vivirá en Madrid un de temporal, de lluvia y viento, con leve bajada de temperaturas, que continuarán el jueves y viernes en la Comunidad de Madrid. ¿La compra de la semana? Sí, lo digo.

Y no hay nada más genial que marcar la diferencia con un abrigo con un patrón especial que todas tus amigas desearan tener como este abrigo con el que Lola Lolita se ha convertido en la reina de las nieves, pero esta vez con un look negro. Pero no solo nos hemos enamorado de su chaqueta, también del gorro de pelo que no puede ser más tendencia este invierno 2024. Se trata de una chaqueta de corte slim con capucha de pelo desmontable y confeccionada en tejido térmico para que te olvides de pasar frío.

Chaqueta capucha pelo ski Adrenaline, de Scalpers (229 euros)

Chaqueta ski. Scalpers

Lo que está claro es que con la lluvia y el viente que viene a Madrid, esta misma tarde nos podemos ir de compras a por la chaqueta de Scalpers de Lola Lolita para ir abrigada y a prueba de borrasca, también en la ciudad.