Tres cortes de pelo con los que las mujeres +50 se adelantan al verano

Con la llegada del buen tiempo, muchas mujeres aprovechan para renovar su look y dar la bienvenida al calor con un aire más ligero, práctico y actual. Si además has cruzado la barrera de los 50, seguro que buscas un estilo que no solo sea favorecedor, sino también fácil de mantener y, por qué no, con un toque rejuvenecedor que potencie tus rasgos y personalidad.

No se trata de renunciar al estilo ni mucho menos a la sofisticación. Al contrario, el corte de pelo adecuado puede transformar el rostro, restar años visualmente y potenciar la seguridad en una misma. Para ayudarte a encontrar el look perfecto esta temporada, Sonia de Teresa, estilista de referencia en el salón Luis&Tachi, nos recomienda tres estilos clave con los que mujeres de más de 50 pueden adelantarse al verano con actitud y frescura. Además, repasamos las famosas que mejor los lucen.

Pixie texturizado: carácter y frescura sin esfuerzo

'Este corte aporta un aire fresco y es comodísimo para el verano. Tiene mucha personalidad y es ideal para quienes buscan un look con carácter y de bajo mantenimiento. Las texturas lo convierten en un peinado muy versátil, que no necesita grandes esfuerzos para lucir impecable', explica Sonia de Teresa. Además, es un corte que se adapta muy bien a cualquier tipo de rostro: con un flequillo ladeado suaviza facciones angulosas, mientras que un acabado más pulido estiliza los rostros redondeados. Puedes llevarlo despeinado con efecto mojado para una cena veraniega o simplemente al natural para el día a día. Perfecto para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

¿El mejor ejemplo? Sharon Stone (65). La actriz ha convertido el pixie en su seña de identidad con una versión moderna que combina capas suaves y un degradado rubio-plateado que aporta luminosidad y un toque muy contemporáneo. Ideal para mujeres que no temen destacar y quieren liberarse del secador y el cepillo.

Bob corto texturizado: elegancia atemporal con movimiento

Otra opción ganadora es el bob en su versión corta y con textura. 'Este corte es ideal para quienes buscan un estilo elegante y versátil. Aporta movimiento y volumen, y se adapta a diferentes texturas de cabello. Es una opción perfecta para el verano, ya que es fácil de mantener y estilizar', añade la experta. Este corte es ideal si buscas un peinado con presencia, pero que no te robe demasiado tiempo. Puedes jugar con la raya al centro o ladeada, añadir ondas suaves con plancha o incluso apostar por un efecto despeinado muy actual. Y si tienes canas, unas mechas estratégicas pueden iluminar el rostro y reforzar ese aire fresco y moderno que tanto rejuvenece.

Entre las celebrities que lo defienden con más estilo está Linda Evangelista (59). Su icónico bob texturizado marcó los años 90 y sigue siendo un referente absoluto de sofisticación. Favorece especialmente a rostros ovalados y alarga visualmente el cuello, dando un efecto lifting inmediato.

Corte midi: la media melena más favorecedora

Si no te atreves con un corte muy corto, pero tampoco quieres llevar el cabello largo en pleno verano, el corte midi con capas es tu mejor aliado. 'La media melena con capas es una opción que favorece a todas. Aporta movilidad y volumen, y lo mejor es que funciona con cualquier textura de cabello: liso, ondulado o rizado. Es una apuesta segura para quienes quieren frescura sin renunciar a la versatilidad', concluye Sonia de Teresa. Es un corte ideal si quieres mantener algo de longitud pero sin renunciar a la comodidad. Funciona igual de bien con peinados pulidos que con ondas naturales, e incluso puedes recogerlo en una coleta baja o un moño desenfadado. Un recurso de estilo que se adapta a cualquier plan, desde la oficina hasta una escapada a la playa.

La reina absoluta de este estilo es Cate Blanchett (54), que apuesta por una media melena pulida pero con movimiento. Las capas ligeras que enmarcan el rostro permiten múltiples acabados y un efecto rejuvenecedor inmediato. ¿Lo mejor? Puedes llevarlo suelto o recogido, según la ocasión.

Ya lo sabes, si estás pensando en cortarte el pelo esta temporada (que hayas leído hasta aquí nos da la impresión de que así es), inspírate en estas tres propuestas y atrévete con un estilo que potencie lo mejor de ti.