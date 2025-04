Estos cosméticos antihistamínicos son tu mejor aliado esta temporada de alergias

La primavera siempre ha sido sinónimo de renacimiento, pero también de estornudos, ojos llorosos y brotes en la piel. Y este 2025 no viene precisamente con flores en el pelo, sino con un alto nivel de polen que tiene a los alérgicos en alerta máxima. Según Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC, las intensas lluvias tardías tras inviernos cálidos y secos han creado el caldo de cultivo perfecto para una temporada especialmente agresiva. ¿El resultado? Una piel mucho más reactiva, con rojeces, picor, tirantez y descamación. Y sí, aunque parezca sorprendente, tu rostro también puede padecer los efectos de la alergia, incluso antes de que lo notes en la nariz.

La buena noticia es que la cosmética no se ha quedado de brazos cruzados. De hecho, se ha convertido en el mejor aliado sin receta frente a los brotes alérgicos. 'La piel se convierte en el espejo de lo que vive nuestro cuerpo', recuerda Estefanía Nieto, de Medik8. Y por eso hoy hablamos de los nuevos 'antihistamínicos cosméticos': fórmulas diseñadas para calmar, fortalecer y proteger la piel en medio del caos primaveral. ¿Quieres saber cuáles son?

Cinco productos que calman, equilibran y protegen la piel en plena temporada de polen

Cuando la piel reacciona al polen igual (o peor) que tu nariz, es hora de actuar con una rutina específica. Estos cinco productos han sido formulados para calmar los brotes, reforzar la barrera cutánea y devolver el confort incluso a las pieles más sensibles durante la temporada de alergias.

1. Hypoallergenic gentle cleanser, de Perricone md (43 euros)

Hypoallergenic gentle cleanser. Perricone md

Limpieza hipoalergénica con extra de hidratación. El primer gesto de defensa empieza aquí. Elimina el polen adherido sin agredir la piel. Contiene arroz fermentado, glicerina y albahaca santa para calmar, hidratar y reforzar la barrera cutánea desde el primer paso.

2. Press & glow, de Medik8 (40 euros)

Press & glow. Medik8

Exfoliación suave sin irritaciones. Cuando la piel está alterada, hay que evitar los tratamientos agresivos. Por eso este tónico, con polihidroxiácidos, es perfecto: renueva sin alterar, mejora la textura y ayuda a prevenir infecciones.

3. Nopal & kombucha metaphor, de Byoode (69 euros)

Nopal & kombucha metaphor. Byoode

Esencia coreana para calmar brotes. Inspirada en la cosmética asiática, esta esencia hidrata y equilibra gracias a sus prebióticos, ácido hialurónico, nopal y cacao. Ideal para pieles que necesitan un reset.

4. Lotus water calming mask, de Boutijour (32 euros)

Lotus water calming mask. Boutijour

Mascarilla calmante efecto SOS. ¿Tu piel está reactiva, pelada o con sensación de quemazón? La solución inmediata es esta mascarilla que combina loto de agua, té verde, madecassoside y regaliz para un chute de calma y antioxidantes.

5. Anti-redness 3-in-1, de Rosalique (34,95 euros)

3-in-1 anti-redness miracle formula. Rosalique

Tratamiento con color y SPF para rojeces. Cuando la piel estalla en rojeces (nariz, mejillas…), esta crema es la opción estrella: calma, corrige el tono y protege con SPF 50. Lleva alfa-bisabolol y zeolita, antiinflamatorios naturales que miman hasta la piel más reactiva.

Una cosa tenemos clara, este año la alergia no nos va a dar tregua, pero tu piel sí puede encontrar el alivio que necesita. El secreto está en elegir productos con fórmulas respetuosas, ingredientes calmantes y texturas que reparen sin saturar. No se trata de esconder la piel bajo capas de maquillaje ni de resignarse al picor o las rojeces. Hoy, la dermocosmética está más preparada que nunca para actuar como una barrera protectora real, devolviéndole a tu rostro la calma que tanto necesita. Invertir en estos gestos no es solo cuestión de estética: es una forma de cuidar tu bienestar, de mimarte en plena revolución de histaminas. Tu piel y tu yo del futuro te lo agradecerán.