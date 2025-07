Sí, las varices importan más de lo que crees esto es lo que dice una médica estética sobre cómo tratarlas a tiempo

Puede que lleven años en tus piernas, apenas visibles al principio y sin darte demasiados problemas. Pero esas venitas azuladas que muchas veces asumimos como un tema meramente estético pueden esconder algo mucho más importante: un fallo en la circulación que, si no se atiende, puede afectar seriamente a tu calidad de vida.

'La progresión de las varices puede comprometer la calidad de vida y llevar a complicaciones severas', advierte la Dra. Lara Victoria, médico-estético experta en estética regenerativa. ¿La buena noticia? Que si sabes detectarlas a tiempo y entiendes bien cómo actuar, no solo puedes tratarlas, sino también prevenirlas. A continuación te desvelamos todo lo que necesitas saber.

Cómo identificar las varices y por qué no deberías ignorarlas

Aunque solemos hablar de venitas rotas o arañitas, las varices son mucho más que eso. 'Se trata de dilataciones anormales y permanentes de las venas, generalmente en las piernas, causadas por insuficiencia venosa crónica', explica la doctora. Cuando las válvulas de nuestras venas fallan, la sangre se acumula y provoca una hipertensión venosa que puede derivar en inflamación, dolor y problemas mayores si no se trata a tiempo.

Existen diferentes tipos según su gravedad: desde las telangiectasias (las más finas y superficiales, sin síntomas), hasta la insuficiencia venosa crónica, que afecta a venas más profundas y puede derivar en úlceras o cambios en la piel. Entre medias, están las varices reticulares y las venas varicosas que muchas mujeres reconocen como ese síntoma de piernas pesadas, hinchadas y con sensación de cansancio al final del día.

Si has notado cambios de color en la piel, dolor, hinchazón o incluso un pequeño sangrado, toca dejar de normalizarlo y pedir cita con un especialista. 'Pueden parecer inofensivas, pero también pueden desencadenar complicaciones como tromboflebitis, úlceras venosas, dermatitis ocre o trombosis venosa profunda', señala la Dra. Lara Victoria.

¿Cómo se tratan y se previenen?

Lo mejor es que hay soluciones para cada caso. Desde tratamientos médicos conservadores hasta opciones más innovadoras como:

Medias de compresión graduada y ejercicio físico regular

graduada y ejercicio físico regular Escleroterapia: una inyección que borra venitas pequeñas

una inyección que borra venitas pequeñas Ablación con láser o radiofrecuencia, mínimamente invasiva

o radiofrecuencia, mínimamente invasiva Cirugía tradicional en casos avanzados

Y para el día a día, hay pequeños hábitos que marcan la diferencia: evitar estar muchas horas de pie o sentada sin moverte, elevar las piernas al final del día, mantener un peso saludable, o aplicar productos específicos con efecto drenante o calmante.

Color dren, de e’lifexir (19,95 euros)

Color dren. e'lifexir

Gracias a su combinación de ingredientes activos, ayuda a reducir la retención de líquidos y proporciona alivio en días especialmente pesados, como si llevaras compresión… pero con acabado natural.

Spider veins body oil, de Alma secret (23,95 euros)

Spider veins body oil. Alma secret

Formulado con aceites vegetales y extractos naturales, mejora el drenaje linfático y favorece la microcirculación. Ideal para aliviar la sensación de pesadez, calambres o hinchazón al final del día, dejando la piel nutrida y visiblemente más uniforme.

Loción de árnica, de Instituto Español (2,99 euros)

Loción de árnica. Instituto español

Esta loción a base de árnica, planta conocida por su acción antiinflamatoria, relaja al instante las piernas fatigadas. Su textura ligera y refrescante la hace perfecta para aplicar después de una jornada larga de pie o tras el ejercicio, ayudando a tonificar y revitalizar la piel.

Spider veins, de Remescar (24,95 euros)

Spider veins. Remescar

Este tratamiento con base científica actúa como una capa correctora que mejora la apariencia de la piel al instante, al tiempo que contribuye a reducir la intensidad y visibilidad de las venas con su uso continuado.

Energizing emulsion, de Clarins (28,50 euros)

Energizing emulsion. Clarins

Enriquecida con aceites esenciales y extractos botánicos, esta emulsión energizante refresca al instante y proporciona una agradable sensación de piernas ligeras. Se puede aplicar incluso sobre medias y es ideal para quienes pasan horas sentadas o de pie.

Piernas ligeras efecto dorado, de Tyalocare (8,95 euros)

Piernas ligeras efecto dorado. Tyalocare

Esta crema con micropartículas doradas no solo descongestiona y alivia la pesadez, sino que además embellece las piernas con un toque glow.

Más allá del factor estético, las varices pueden ser el aviso de que tu circulación no está funcionando como debería. Escucha tu cuerpo, no normalices el malestar y no dejes que el tabú o la pereza retrasen una visita que puede marcar la diferencia.