Este maquillaje apenas se nota, pero deja la piel perfecta y luminosa todo el día

Hay días en los que queremos deslumbrar sin que nadie sepa exactamente por qué. Como si nos hubiéramos despertado con la piel fresca, descansada y perfecta, sin rastro de maquillaje. Esa es precisamente la magia del 'Barely there make up look', una tendencia que ya se ha convertido en la favorita de modelos, celebrities y editoras de belleza que saben que menos (cuando se hace bien) es mucho más.

Lejos quedó el efecto máscara. Ahora lo que buscamos es potenciar nuestra piel real con productos que traten, iluminen y den buena cara sin esfuerzo. ¿El resultado? Un rostro natural, pero trabajado, como si tuviésemos la genética de Margot Robbie y el glow de Zendaya después de un facial de 300 euros.

Tres formas de lucir buena cara sin que parezca que vas maquillada

Aunque muchas veces se mezclan los términos, no es lo mismo un 'Barely there make up look' que el clásico 'Make up no make up' o la tendencia 'Raw face'. Marta Arce, maquilladora y codirectora creativa de U/1st, lo explica con claridad:

Barely there make up: es maquillaje, sí, pero el foco no está en el producto, sino en la piel. Se busca una piel bonita, descansada, luminosa y jugosa . Para conseguirlo, es clave una rutina de cuidado previa y una base fluida que unifique sin cubrir. Aquí la técnica está en saber dónde poner y dónde dejar respirar.

es maquillaje, sí, pero el foco no está en el producto, sino en la piel. Se busca . Para conseguirlo, es clave una rutina de cuidado previa y una base fluida que unifique sin cubrir. Aquí la técnica está en saber dónde poner y dónde dejar respirar. Make up no make up: es el arte de parecer que no llevas maquillaje, aunque lo lleves. A diferencia del anterior, aquí hay más trabajo de corrección y definición, aunque todo esté difuminado al máximo. Piensa en una piel perfecta, cejas peinadas, pestañas definidas y labios con un velo de color.

es el arte de parecer que no llevas maquillaje, aunque lo lleves. A diferencia del anterior, aquí hay más trabajo de corrección y definición, aunque todo esté difuminado al máximo. Piensa en una Raw face: aquí no hay trampa ni cartón. Esta tendencia apuesta por cero maquillaje y mucho autocuidado. Se trabaja la piel con limpieza, sérums y cremas, pero se muestra al natural, sin filtros, sin base y sin corrector. Es la belleza más cruda (en el sentido literal de la palabra) de todas.

El paso a paso para tener buena cara todo el día

Para conseguir ese efecto buena cara durante todo el día que tanto nos gusta, Marta Arce propone este ritualbeauty en clave glow.

Multiactive serum cleanser, de U/1st (36 euros)

Multiactive serum cleanser. U/1st

Un limpiador suave que se aplica con agua templada y elimina impurezas sin resecar. El primer paso para una piel despierta y receptiva.

Multiactive eyelash serum, de U/1st (46 euros)

Multiactive eyelash serum. U/1st

Este tratamiento para la raíz de las pestañas estimula su crecimiento y mejora su densidad natural.

Multiactive treatment transparent mascara, de U/1st (28 euros)

Multiactive treatment transparent mascara. U/1st

Ideal para nutrir, fijar y peinar pestañas y cejas sin aportar color. El truco definitivo para abrir la mirada sin necesidad de máscara negra.

Multiactive advance lip serum you, de U/1st (22 euros)

Multiactive advance lip serum you. U/1st

Un sérum labial que hidrata, repara y deja los labios suaves, lisos y jugosos antes del maquillaje.

Multiactive serum foundation, de U/1st (44 euros)

Multiactive serum foundation. U/1st

Una base fluida con tratamiento que hidrata, unifica el tono y aporta luminosidad. Está formulada con ácido hialurónico, vitamina C y péptidos, por lo que también mejora la piel a largo plazo.

Multiactive brightening concealer, de U/1st (24 euros)

Multiactive brightening concealer. U/1st

Este corrector iluminador camufla rojeces, ojeras o granitos con un acabado natural, sin apelmazar ni marcar.

Multiactive serum blush, de U/1st (26 euros)

Multiactive serum blush. U/1st

Colorete en textura sérum que aporta un rubor natural y saludable. Se puede aplicar también en párpados o en el puente de la nariz para un look más jugoso.

Multiactive advance lip serum gloria, de U/1st (24 euros)

Multiactive advance lip serum gloria. U/1st

Bálsamo labial con color que hidrata, nutre y da un ligero volumen. El broche final para unos labios bonitos y naturales.

No es magia, es saber qué ponerse y, sobre todo, qué no. Porque cuando la piel brilla (de verdad), el maquillaje se convierte en un gesto invisible. Y ahí está la gracia: en parecer que no llevas nada cuando, en realidad, lo llevas todo muy bien pensado. Ahora que lo sabes, la próxima vez que te digan 'qué buena cara tienes' solo tendrás que sonreír… y dejar que tu glow hable por ti.