¿Retinol o retinal? Esto es lo que debes usar según tu tipo de piel

Hay pocos ingredientes en cosmética que levanten tanta expectación como los retinoides. Si alguna vez has buscado una crema antiedad realmente eficaz, seguro que has oído hablar del retinol. Pero desde hace unos meses, otro nombre le está robando protagonismo: el retinal. Más rápido, más tolerable y con efectos visibles desde los primeros días, este activo se ha convertido en el nuevo favorito de dermatólogas, farmacéuticas y beauty insiders.

Pero ¿son tan distintos el retinol y el retinal? ¿Y cómo saber cuál te conviene más? Aunque ambos forman parte de la misma familia de derivados de la vitamina A y comparten beneficios como la mejora de arrugas, manchas e imperfecciones, su nivel de potencia y tolerancia es diferente. A continuación, te ayudamos a entenderlo y a elegir el producto perfecto según tu tipo de piel.

Retinol vs. Retinal: cuál elegir según tu piel

Antes de lanzarte a comprar cualquier sérum con promesas antiedad, es importante entender cómo funciona cada uno de estos ingredientes y qué puedes esperar realmente de ellos. Como periodista de belleza he probado muchos (demasiados) productos con retinoides, y si algo he aprendido es que la clave no está solo en la potencia, sino en cómo tu piel lo tolera. Porque no es lo mismo una piel joven con granitos que una piel seca y sensibilizada por el frío, y por mucho que una fórmula esté de moda, si no se adapta a lo que tu rostro necesita, no te va a funcionar.

Retinol: Es el más conocido de los retinoides cosméticos y actúa transformándose en ácido retinoico dentro de la piel, lo que lo convierte en una opción eficaz pero más lenta. Suele recomendarse para pieles jóvenes, resistentes o que ya han probado otros activos potentes sin problema. Eso sí, puede causar irritación si no se introduce poco a poco o no se combina con ingredientes calmantes.

Es el más conocido de los retinoides cosméticos y actúa transformándose en ácido retinoico dentro de la piel, lo que lo convierte en una opción eficaz pero más lenta. Suele recomendarse para o que ya han probado otros activos potentes sin problema. Eso sí, puede causar irritación si no se introduce poco a poco o no se combina con ingredientes calmantes. Retinal (o retinaldehído): Es el paso previo al ácido retinoico, por lo que necesita menos conversión y actúa hasta 11 veces más rápido que el retinol. Lo mejor: ofrece esa eficacia con una tolerancia altísima, incluso para pieles sensibles. Según Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, 'el retinal es de esos ingredientes que, cuando lo pruebas, ya no lo dejas, porque los resultados se notan desde el primer día'.

Crystal retinal 6, de Medik8 (85 euros)

Crystal retinal 6. Medik8

Su textura gel-crema se absorbe rápido y deja un acabado seco, ideal para pieles con exceso de brillos o lo que viene a ser una piel mixta o grasa de manual. Acompañado de antioxidantes como la vitamina C, ácido hialurónico y escualano, aporta firmeza, reduce poros y mejora la textura desde las primeras semanas. Perfecto si buscas un producto eficaz, sensorial y sin complicaciones.

Retin-a night, de Byoode (75 euros)

Retin-a night. Byoode

Ideal si notas tirantez o tu piel está alterada. Esta fórmula rica y nutritiva incluye manteca de karité, aceite de jojoba, niacinamida, glicerina y pantenol para reparar y calmar. Además, combina retinal con retinart, un bio-retinoide que potencia la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol tradicional, sin irritar.

Retinol b3 serum, de La Roche-Posay (36,18 euros en Primor)

Retinol b3 serum. La Roche-posay

Con retinol puro y niacinamida, está pensado para quienes quieren una opción segura y eficaz, incluso en pieles sensibles.

Retinol 0.2% in squalane, de The Ordinary (8,90 euros)

Retinol 0.2% in squalane. The Ordinary

En el caso de que estés dando tus primeros pasos con los retinoides, este es un muy buen punto de partida. Tiene una concentración baja de retinol puro suspendido en escualano, lo que reduce el riesgo de irritación. Es ideal para pieles jóvenes o quienes buscan prevenir signos de edad sin pasarse de potencia.

Si eres nueva en los retinoides, tienes la piel sensible o buscas resultados visibles en poco tiempo, el retinal puede ser tu mejor aliado. En cambio, si ya has usado retinol sin problemas o quieres empezar con una versión más suave y progresiva, hay opciones igual de eficaces que se adaptan a tu ritmo. Lo importante no es solo el activo, sino todo lo que lo acompaña: ingredientes calmantes, hidratantes o antioxidantes que marquen la diferencia en cómo tu piel responde.