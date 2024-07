Otro anglicismo para divertir a la RAE. Y en agosto. Mientras deliberan, en horario intensivo, os lo explico por aquí. Todo nace del lanzamiento de un álbum titulado Brat de la artista británica de 31 años Charli XCX. El ‘brat’ de la cantante –que se traduce literalmente como ‘mocosa’ –conlleva un toque de ‘eterna juventud rebelde’ (porque es un concepto que no entiende de edades). Para los que no hayan visto el vídeo megaviral de su primer single ‘360’, quizás no haya escena que mejor lo resuma; en él aparece sobre una máquina de ejercicio Power Plate de las ya difuntas –esas que vibraban in situ y prometían levantar glúteos milagrosamente allá por el 2008– mientras se sirve una copa de vino tinto.

La cantante Charli XCX IG: @charli_xcx

Mínimo esfuerzo, máxima diversión. El lema por excelencia de cualquier it girl de principios de los 2000 que se precie. No es casualidad que la party girl de esa época Chloë Sevigny haga un cameo en el vídeo.

El vibe de Charli recuerda un poco al de la díscola cantante Kesha (famosa también circa 2008), pero en versión deluxe y adaptada para una audiencia tiktokera. Ambas chicas tienen el común denominador de ser las abanderadas del hedonismo de su época.

Look del desfile de Gucci P-V Gucci

Si el verano pasado nos saturamos con el rosa chicle, este verano llega el verde neón ya bautizado en RR. SS. como Brat Green. Irónicamente, fue el elegido para la carátula del álbum, porque a la cantante le parecía un color ofensivo y cero de moda. Y mientras nos colapsó la mente ver el logotipo de Barbie plasmado hasta en los cereales, lo bueno de la tendencia Brat es que –aunque también aparentemente lleve nombre de muñeca– no tiene merchandising.

Ser una brat y vivir un verano Brat o un Brat Girl Summer no conlleva lidiar con la odiada frase “accesorios no incluidos”. No tienes que desenfundar la Visa obligatoriamente para ser parte de la tribu Brat, no hay starter pack. Puedes comprar algo nuevo si quieres, o usar lo que ya tienes. Porque es más un estado de ánimo (empoderada, auténtica e imperfecta) que un look definido por marcas concretas. No verás reviews en TikTok de la pulsera de moda de estética Brat, porque no hay. Quizás la única pulsera que importe este verano sea una triple A (o Artist Pass) de las de discoteca de Circoloco (esas que te dan acceso a la cabina del DJ). Y si no, que se lo digan a Naomi Campbell, a la que vimos bailando sin quitarse las gafas de sol detrás de los Keinemusik en el DC-10 de Ibiza hace unas semanas.

Rihanna con copa en mano y su pareja, A$AP Rocky Gtres

¿Otro ejemplo de party girl a seguir? Rihanna que ha puesto de moda –ya hace tiempo– el salir de los restaurantes con la copa de cristal a cuestas para subirse a su van Mercedes Vito hacia su siguiente destino o de vuelta a su hotel o a dar un paseo por París con su refrigerio de confianza en mano (situaciones reales). Botellón chic donde los haya. O de ahora en adelante, al menos este verano 2024 Brat Chic.