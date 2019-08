Alba Díaz se apunta a la locura por los vaqueros 'slouchy' de Zara

"¿Slouc...qué?". Sí, tranquila, te lo repetimos. 'SLOUCHY'. Hace unas semanas nosotras tampoco habíamos escuchado nunca hablar de ellos, pero ahora se han convertido en la nueva obsesión de Instagram... ¡Y también en la nuestra! ¿Os habéis podido resistir a esta tendencia? Pues nosotras no, y nuestra tarjeta está empezando a odiar a Amancio. Y no es para menos. Aún estamos a mediados de agosto y ya tenemos miles de prendas de nueva colección por las que suspirar. Menos mal que Alba Díaz es de las nuestras y no se puede resistir a ninguna nueva tendencia que saque Zara. Y cómo no podía ser de otra manera, también se ha hecho con los vaqueros 'slouchy' en todos sus colores.