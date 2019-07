Estos son los nuevos vaqueros de Zara que arrasan en Instagram

Alexandra Pereira fue la primera en lucirlos desde Japón y desde entonces la fiebre por estos vaqueros 'slouchy' de Zara que estilizan los muslos y la cadera no ha dejado de crecer. Solo hace falta entrar en Instagram para que te aparezcan en alguna fotografía o stories de alguna influencer. ¿Aún no has sentido la necesidad de comprarlos? ¡Mejor que no sigas leyeno!

Alexandra Pereira lo desveló y de paso llenó de alegría a todas: los vaqueros que llevaba, son de Zara, y no de rebajas, sino de nueva colección. Un modelo de vaqueros que en Zara denominan 'slouchy' y que tienen como característica que son más holgados de lo habitual, de corte algo bombacho para llevar con el bajo remangado. Lovely Pepa tuvo que detener unos minutos su jornada de turismo y de luna de miel para resolverlos a todos la duda. Se trata de unos jeans en un denim lavado azul claro, cuya peculiaridad reside en una silueta claramente ochentera: lleva una parte superior potente gracias a una serie de pinzas que salen de la cintura, pero el volumen va disminuyendo hasta cerrarse definitivamente en los tobillos.