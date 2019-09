El pequeño Archie se convierte en el protagonista del viaje de Meghan Markle y Harry a África

¡Se nos cae la baba! Y hoy no es con uno de los looks de Meghan Markle, si no con el pequeño Archie, que por fin lo hemos vuelto a ver después de su bautizo. Para cerrar la primera parte del viaje de los Duques de Sussex por África, el príncipe Harry y Meghan Markle han querido ceder todo el protagonismo a su hijo Archie, nacido el pasado 6 de mayo, llevándole a su primer acto oficial en un entrañable encuentro con el arzobispo Desmond Tutu. El niño llegó al acto en brazos de su madre y se se mostró como un risueño bebé., dejándonos una estampa del todo adorable.