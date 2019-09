El viaje oficial de los duques de Sussex está teniendo especial repercusión mediática ya que es el primero que el benjamín de la familia realiza fuera del Reino Unido. De momento, tan solo se ha podido ver una imagen, de poca calidad, del pequeño Archie en brazos de su madre. El niño llevaba un gorrito blanco de lana, muy similar al que su padre llevó hace treinta años en Aberdeen, donde fue fotografiado junto a la princesa Diana.

A pesar de que el pequeño iba muy abrigado, la temperatura en Ciudad del Cabo no era baja. Tanto el príncipe Harry como Meghan vestían con ropa cómoda. La duquesa de Sussex eligió un cárdigan largo en color crudo y unas bailarinas destalonadas de la marca Everlane (150 euros). Un look del que se ha despojado para su primer acto oficial, optando por un vestido veraniego en blanco y negro, que mezclaba animal print y estampado étnico y con el que lucía piernas y escote. Con respecto al calzado, la ex actriz ha hecho un guiño a nuestro país, al lucir unas alpargatas de cuña de la firma española Castañar, de la que la duquesa de Cambridge es también fan.