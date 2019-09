Laura Escanes dice 'basta' a las críticas en Instagram

Y es que no teníamos bastante con leer comentarios machistas, críticas por estar enamorada de una o otra persona, o por vestir como nos da la gana. Lo último de lo último, son las críticas a Laura Escanes por no dar a luz ya (PARA FLIPAR). ¿En serio podéis pensar que es ella la que quiere alargar su embarazo? No entendemos nada.

En una de las publicaciones más recientes, la influencer advertía que estaba en su semana "39+1", por lo que la llegada de la pequeña Roma se prevé ya inminente. Pero con la última publicación Laura ya no ha podido más y ha saltado. ¡Bravo por ella!

"Sí, si amplías la foto en la pierna verás celulitis y que la piel no está lisa y perfecta. ¿Y qué? Me encanta haber hecho tantas fotos embarazada y compartir algunas con vosotros. Está siendo una etapa increíble". "Sí, sigo embaraza y por mucho que me pidáis que dé a luz ya, no sé si Roma os va a hacer mucho caso", decía Laura a través de sus stories de Instagram a la vez que compartía otras crítica en Twitter.