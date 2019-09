María Pombo lleva el 'look' de invitada perfecta para este otoño

Nos declaramos fans del look de María Pombo en la boda de María García de Jaime y Tomás Páramo. Y es que nos parece la invitada perfecta de otoño, y más teniendo el cuenta la dificultad de serlo después de estar tan guapa, como estuvo María, en su boda. Pero no sabemos como lo hace, a parte de ser un bellezón y tener tanto estilazo, para estar perfecta siempre. Da igual que se acabe de despertar, que esté en el gym o de invitada en una boda. Ella siempre brilla. ¿Quién quiere tener ahora una boda para copiarle el look?