Mery Turiel planta cara a los comentarios machistas en Instagram

¡Basta ya! Parece una broma de mal gusto, ya no tiene justificación alguna. Ni en las redes sociales, ni en la calle ni en el trabajo. Es el momento de no callarse, de alzar la voz y de decir basta. Somos mujeres, empoderadas y nos bajamos la luna solas si hace falta. No los queremos ni los buscamos, como piensan algunos, por lucir piernas o lo que nos de la gana de lucir. Vestimos como queremos y como nos sentimos bien con nosotras mismas, no por gustar a nadie, ni menos a ti con esos comentarios machistas. Ya es hora de decir basta, y hoy ha sido la influencer Mery Turiel la que ha alzado la voz a través de sus stories de Instagram.