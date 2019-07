Por qué hacer meditación. ¡No te pierdas los detalles!

Aseguran los expertos que lo primero que tienes que hacer al despertarte es meditar, si puede ser, entre veinte y treinta minutos cada día, para plantearte qué es la vida, quién eres... Tienes que estar bien sentado, con la espalda recta y la cabeza alineada, sin cruzar brazos ni piernas.

Para no perderte y, lo más importante, para perseverar en el tiempo, puedes recurrir a un guía que te acompañe físicamente, o hacerlo a través de alguna plataforma digital. Debes ser consciente que la meditación es una indagación acerca de nuestra identidad, y, por lo tanto, es necesario estar en una actitud de máximo interés y presencia, y que meditar va mucho más allá de una mera relajación y de técnicas de respiración.

Los beneficios de la meditación son inmediatos, pero es importante que no desfallezcas en el momento en el que lleguen dificultades, como la pereza, el aburrimiento, la vergüenza o el miedo. Para conocer los beneficios de la meditación, entrevistamos a Antonio Jorge Larruy, que es investigador en autoconocimiento y fundador de Espacio Interior, un centro de desarrollo y crecimiento personal.

¿Por qué es tan importante la meditación?

La meditación es un asunto de primer orden, porque necesitamos tomar conciencia de nosotros mismos, ya que nos levantamos acosados por fantasmas de todo tipo: obligaciones, miedos, tensiones... En general, vivimos atrapados entre la presión del futuro, el peso del pasado y los límites del presente, y empezar el día meditando, nos permite salir de esta cárcel mental y reconocernos en algo verdadero y pleno.

¿Qué es la meditación?

Es adentrarte en una experiencia real y viva de ti mismo. Es indagar quién eres, cuál es tu verdad, de qué estás hecho. Y ese enraizarte y conectarte contigo mismo te conecta con un fondo inagotable de energía, amor, felicidad e inteligencia. Y día tras día vas reconociéndote en este fondo, en esta vida.

¿La meditación es inagotable?

Sí, porque te conecta a una riqueza interna que, si no la examinamos, caemos en el paradigma del “tener”. La meditación te ayuda a mantenerte en el paradigma del ser para luego actuar con generosidad. Es decir, gracias a la meditación, descubres la plenitud y la riqueza que hay dentro de ti y después actúas con generosidad para compartir lo que eres, al igual que hace la naturaleza, que continuamente expresa energía, belleza, verdad, paz...

¿Qué pasa si no se medita?

Que no reconoces tu riqueza natural ni descubres tu energía inagotable y, por lo tanto, no te das cuenta de que eres rico y buscas fuera de ti tener, conseguir más... Meditar te ayuda a ser y a no estar apegado al tener, porque sabes que tu riqueza está dentro de ti y te ayuda a sacar todo tu potencial.

¿Qué otro beneficio aporta la meditación?

Reconectarse con uno mismo tiene múltiples beneficios: aumenta considerablemente tu nivel de energía, eres capaz de hacer más cosas que antes y además las haces desde una paz y una felicidad que generan un impacto beneficioso en el entorno. También te permite descubrir que tu ‘personaje’ subjetivo lo forman los pensamientos de tu mente, que no son tu ‘yo’ real. Durante la meditación, suelen llegarnos pensamientos de todo tipo y es bueno dejar que la mente ‘hable’ y mantenernos quietos, sin intervenir, sin querer arreglar nada; sólo observamos y esto va produciendo una desidentificación del pensamiento que nos permite dejar de reaccionar. El pensamiento (no me quieren, por ejemplo) genera una emoción (me siento triste) y esta provoca una reacción (me quedo encerrado en mi habitación). Ver el error del pensamiento “no me quieren” me permite dejar de sufrir sus consecuencias y me deja en una disposición de libertad para actuar con creatividad y profundidad.