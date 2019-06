¿Rebajas? Consejos para comprar sin perder el norte

Este año las rebajas de verano se han adelantado más que nunca, sin esperar al clásico 1 de julio. Ya son muchas marcas las que han empezado el periodo de descuentos, tanto en sus tiendas físicas como en online, y el gigante Inditex da el pistoletazo de salida esta noche a las 22:00h en online y mañana en tienda física. Por eso os traemos algunos consejos para comprar en rebajas sin perder el norte. ¿Preparados?

1. Mete las prendas que quieras en tu cesta de la compra

¡El truco por excelencia de las rebajas online! Es decir, no funciona a modo de reserva, es simplemente un acceso rápido a la compra, al tenerlas ya en la cesta. Pero es un gran truco para poder comprar justo en el momento que arrancan antes de que se agote ese producto o prendas que deseas.

2. ¿Dudas en la talla? ¡Coge las dos!

Si dudas entre dos tallas, coge las dos. Las devoluciones siempre suelen ser gratuitas a domicilio o en tienda física y así no te quedas sin la prendas que deseas si en el momento de ir a cambiarla ya no queda otra talla. ¡No lo dudes!

3. ¿El mejor día para comprar?

Sobre todo en las tiendas online de Inditex, el mejor día para comprar es el domingo. Ya que es el día de la semana que hacen inventario y pueden reponer algunas prendas.

4. No esperes encontrar 'chollazos' las primeras semanas

Durante las primeras semanas no esperes encontrar grandes descuentos en prendas de precio inferior a 30 €. Tendrás una rebaja máxima de 10 €. Incluso de 5 € en prendas con un precio inicial muy bajo. Y como no, el clásico 'nueva temporada' que llevas viendo meses pero que no está rebajado.

5. Compra por necesidad, no compulsivamente

Hazte un listado previo con las cosas que de verdad necesitas. Esta es una manera de comprar con cabeza y no dejándote llevar por flechazos inesperados. Tampoco compres algo simplemente por tener una gran rebaja sin antes pensar si lo vas a utilizar.

6. Busca básicos o fondos de armario

Otro de los clásicos de las rebajas, buscar prendas, zapatos o complementos básicos que no pasen de moda y que puedas seguir usando dentro de varios años. Además, aprovecha para comprar fondos de armario que te solucionen cualquier situación, como LBD, un jean básico, una camisa blanca, un blazer o una biker.