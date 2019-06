Sexo: Ellas quieren más

La época de que el sexo era más cosa de hombres que de mujeres ya ha acabado. Sin duda el tabú que tenían las mujeres al hablar de sexo ya no existe y ya han dejado atrás aquella coletilla de que a los hombres les gustaba más el sexo que a las mujeres. Y no es que lo digamos nosotros, si no que lo dicen los estudios.

De acuerdo con una encuesta realizada por el sitio de citas para personas casadas IllicitEncounters.com, el 43% de las mujeres asegura que su libido es más alta que la de su pareja y que quieren más sexo que el que tienen. Realmente, hubo poca diferencia entre sexos, ya que el 42% de los hombres también reconoció que quería tener más relaciones sexuales que su esposa o novia. ¿Discusiones por sexo? ¡Sí! Un 62% de los encuestados ha confirmado tener enfrentamientos por este tema.

La insatisfacción arroja a la infidelidad a un 54% de mujeres y al 56% de los hombres, según los hallazgos de esta encuesta, en la que han participado 2.000 personas, en su mayoría británicos. Para seis de cada diez participantes, esta discrepancia marca una línea roja en la relación, a pesar de que la mayoría reconoce que ha habido al menos un intento de discutirlo con la pareja con el fin de resolver la situación. Según la portavoz de IllicitEncounters.com, Jessica Leoni, "las parejas con libidos no coincidentes están condenadas. Cuando uno en la pareja tiene el deseo sexual más alto seguramente terminará traicionando al otro”.

"Esta nueva investigación muestra que ellas son cada vez más abiertas con respecto a lo que hacen y desean en el dormitorio, y esa es una actitud positiva". ¿Te sientes identificado?