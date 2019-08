Este corrector cubre muchísimo y queda ligero sobre la piel

Casi siempre ocurre el mismo problema con el corrector: si queremos alta cobertura, el producto acaba resecando la zona y marcando casi todas las líneas de expresión o incluso creando otras nuevas que ni siquiera existen.

Cuartean la zona y sí, no hay rastro de ojeras pero tampoco es ese resultado suave y difuminado que pretendemos tener. Una cobertura alta pero muy ligera. Y lo mismo ocurre con el tono, mejor dicho con el subtono. La piel no es beige totalmente, tiene matices cálidos, fríos o neutros. Y esto se tiene en cuenta en muchas bases de maquillaje pero no tanto en los correctores.

Pero llega el nuevo de Benefit y nos da eso que hemos querido desde hace tanto tiempo. Se llama 'Boiing Cakeless Concealer', con él consigues con sólo una fina capa el efecto que necesitas. Es toda una novedad, puesto que estará a la venta este mismo septiembre. Sin duda, ha sido un flechazo #beauty. Tiene muchísimos tonos, incluso oscuros, así que es muy complicado que no encuentres el tuyo.