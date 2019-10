Después de haber incendiado Instagram con un vestido de lentejuelas y de haber revolucionado las redes con las medias que más se van a llevar este otoño- invierno 2019/20 , María Pombo nos sorprende con un peto denim acampanado que se coloca ya en la lista de los productos más vendidos de Mango . La influencer subía una foto con su marido, Pablo Castellano , hace unos días a su perfil de Instagram . Lo cierto es que, como todas las imágenes que María Pombo sube a su cuenta personal en la mencionada red social, esta pudo tener sus admiradores y sus detractores. De hecho, la también empresaria diseñaba hace unos días una 'menina' contra los haters en Instagram . Sin embargo, a nosotras no nos pudo gustar más aquel post y no fue solo por la ternura que la pareja transmitía sino también por que ella llevaba ese peto tan popular de Mango del que te venimos hablando.

El peto acaba de colarse en la lista de los productos más vendidos de Mango y no tardará en agotarse. Tiene un precio de 39,99 euros y lo puedes encontrar (de momento) en todas las tallas de la XS a la L. Pero... ¡el que avisa no es traidor! y, aunque este año los 80 sean la década que en términos fashionistas causará furor, los 60 quedarán relegados al olvido. La estética más hippie se renueva en forma de looks como el de María Pombo.