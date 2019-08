Realmente no se trata de un vestido sino de una camisa kurta. Es así precisamente como se denomina a las camisas que los hombres suelen llevar en la India. Sin embargo, en occidente esta prenda parece haberse convertido en el perfecto vestido de playa. ¡Y no es de extrañar! Confeccionado en algodón 100%, este vestido tiene el largo perfecto para los días de playa. No da demasiado calor y es ideal para combinar con el clásico cesto de rafia.