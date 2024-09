Estar enamorado no es suficiente: el psiquiatra Enrique Rojas explica las 4 fases de una vida conyugal

Seguro que has oído alguna vez eso de "El infierno está lleno de buenas intenciones". Y es que con el amor pasa algo parecido. Aunque una buena relación no se puede sostener sin este sentimiento, debe ir acompañado de otros para que la relación funcione. En otras palabras, sin este pilar no se sostiene una relación, pero con eso no es suficiente. Y es como dice el psiquiatra Enrique Rojas: "El amor es como el fuego, hay que avivarlo día a día".

"Es un error bastante generalizado pensar que solo con estar enamorado es suficiente para que funcione el amor. El amor hay que nutrirlo de pequeños detalles, en apariencia poco relevantes, pero necesarios para tarea de la vida diaria. Cuando estos se descuidan, antes o después la relación se va enfriando y acaba por llevarse las mejores intenciones", destaca el psiquiatra Enrique Rojas en su perfil de Instagram.

Cuatro fases de la vida conyugal

Pareja de verano PIXABAY

Corazón, cabeza y cultura afectiva, son los tres ingredientes de una relación sentimental, pero —con el paso de los años— las personas cambian y las relaciones también. Es importante conocer lo que va sucediendo durante la vida conyugal en las diferentes etapas de la vida y de la relación. Como asegura Rojas, "la vida conyugal no es un estado fijo, sino un proceso en movimiento. De ahí la necesidad de adaptarse a sus oscilaciones naturales y lógicas. En cada etapa del desarrollo de la pareja pueden aflorar situaciones difíciles, pero es al principio de la andadura cuando se producen crisis que son completamente normales.

1. Etapa de formación de la estabilidad: corresponde a los primeros años. Se busca la identidad del ‘nosotros’ y se descubren las posibilidades y los límites de la pareja.

2. Etapa de afirmación: ambas personalidades se van haciendo más maduras a través de los cambios, la renovación de ilusiones y la superación de dificultades.

3. Etapa de la mitad de la vida: es un periodo de balance biográfico. Aquí se recoge los que se ha sembrado.

4. Etapa de la vejez: uno examina su vida y explora qué ha sido del amor. La pareja que se ha mantenido firme se une más y el amor de hace más dulce y tierno, más comprensivo y sólido.