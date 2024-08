Tener nuestra vida en orden es posible con estos cuatro consejos del psiquiatra Enrique Rojas

Seguro que has oído alguna vez eso de "si quieres cambiar el mundo, empieza por hacerte la cama". Y no le falta razón. La vida son rutina y hábitos, desde los más pequeños e insignificantes, hasta los más importantes. Y es que todos los pilares de nuestra vida se pueden tambalear si los cimientos no son los correctos. Y esos cimientos se consiguen esforzándonos durante toda nuestra vida, hasta que llega un momento en que todo sale de manera natural. Y todo funciona. Así lo cree el psiquiatra Enrique Rojas, que explica los cuatro beneficios que nos aporta tener orden.

"Quien tiene una buena educación de la voluntad es porque ha trabajado a fondo en el orden y la constancia. Si la batalla del orden en la vida personal se aplaza y no se da en los primeros años, nos va a costar bastante más trabajo. Sin una base o rampa de lanzamiento, conseguir ciertos valores supondrá mucho esfuerzo hasta que formen parte del comportamiento habitual", explica Enrique Rojas en su perfil de Instagram.

Cuatro beneficios que nos aporta tener orden

El experto explica los cuatro puntos básicos a tener en cuenta:

1. Nos conduce a ser más libres y responsables: la madurez psicológica se va adquiriendo paso a paso, a base de trabajo y de superar las frustraciones. Si todo sale bien a la primera, no aprendemos, no nos frustramos y no lo volvemos a intentar. Y, por lo tanto, no aprendemos de todo ese proceso.

2. Paz exterior e interior: tranquilidad y serenidad. Uno está en la realidad, con los pies en la tierra, sin querer demasiadas cosas y sin pretender hechos imposibles. La ambición es buena si está bien enfocada.

3. Alegría y eficacia: es la recompensa del esfuerzo y de la perseverancia. El tiempo se dilata y se tiene la sensación de que se llega a todo si hemos sido capaces de no dispersarnos.

4. Cuidado en los pequeños detalles: poner amor en lo pequeño, esmerarse en hacerlo con corazón y cabeza y hacer las tareas con calma, despacio.