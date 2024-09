Tener una vida feliz es posible si dejamos de cometer estos 5 errores, según el psiquiatra Enrique Rojas

Estado de plena satisfacción material y espiritual. Es la forma que tiene la RAE de definir la felicidad. Y es que es un estado tan complejo y subjetivo de describir que la única forma de acercarnos realmente a su significado es buscarlo en el diccionario. Si preguntamos a alguien si es feliz, seguramente la respuesta varíe mucho dependiendo de la generación a la que pertenezca, su cultura, en el país/ciudad en el que resida y la idea personal de lo que cada uno considera como una vida plena. No tenemos claro qué es la felicidad. En muchas ocasiones, incluso, no tenemos claro lo que queremos. Sin embargo, nos resulta más fácil enumerar lo que no queremos. Y en este sentido, el psiquiatra Enrique Rojas nos va a ayudar describiendo los cinco errores que nos llevan a la infelicidad y, por lo tanto, las cinco cosas que debemos evitar para llevar una vida feliz.

"El tiempo es fugaz y tendríamos que ser capaces de hacer un balance de lo que nos hace infelices. Los problemas permanecerán mientras continuemos en el mismo lugar y del mismo modo", explica Enrique Rojas en una publicación en Instagram. Seguro que ha oído alguna vez eso de: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". Pues debemos estar todos locos, porque el ser humano es un verdadero experto en tropezar una y otra vez con la misma piedra.

Cinco errores que nos llevan a la infelicidad

"Sabiendo qué nos hace infelices, podemos averiguar dónde puede estar la solución", destaca Rojas.

1. Magnificar los eventos negativos. Debemos aprender a darle a las cosas el valor que realmente tienen. En definitiva, saber distinguir un evento negativo de un drama.

2. Incapacidad de perdonar nuestros propios errores. A veces somos nuestros peores enemigos. Somos muy críticos con nosotros mismos. La vida es una cadena de aprendizajes, nos enseña. Las equivocaciones forman parte de ella.

3. No ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Superar el pasado nos ayuda a aprender de cara al futuro, no es un freno. La vida de todos nosotros es una cadena de superación de dificultades.

4. No tener ilusiones. Ilusionarse es la habilidad de obrar magia con la vida. Magia mental. La ilusión es lo que nos mantiene vivos.

5. Perder de vista la perspectiva. La inmediatez de un evento negativo no debe borrar la posibilidad de proyectarnos hacia adelante.