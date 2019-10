Te lo estamos advirtiendo y el que avisa no es traidor. El cuero, la polipiel o el efecto piel (por identificar todos los posibles nombres de la tendencia) son un must este otoño- invierno 2019/20. Eugenia Silva, Carolina Cerezuela o Lara Álvarez han sido solo algunas de las muchas celebrities que han apostado por prendas confeccionadas en este tejido a lo largo de las últimas semanas. ¡Y no nos extraña! Los 80 han vuelto pisando fuerte, así que el cuero, las hombreras, los maquillajes de acabado mate, los labiales oscuros y las melenas con volumen serán en el street style lo que más vayamos a ver esta temporada.

Si quieres sumarte a esta moda tienes que hacerte con el minivestido de efecto piel de Zara. Lo hemos descubierto gracias a la influencer Paula Verdera y ha sido amor a primera vista. Échale un vistazo a la foto que ha subido a su perfil de Instagram. Te la mostramos bajo estas líneas. No nos negarás que el vestido corto que lleva es lo más.