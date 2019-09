Eugenia Silva ya está más que preparada para afrontar el otoño . La modelo no solo sabe dónde podemos conseguir las chaquetas más gustosas de la temporada sino que además nos ha revelado cuál es el look perfecto para las noches de fiesta en las que el calor ya no acompaña. La extremeña ha apostado por varios estilismos tan sencillos como sofisticados para asistir, en Nueva York, al desfile de Oscar de la Renta. Nuestro favorito es, sin duda, el que te mostramos a continuación.

La prenda estrella del look de Eugenia Silva es su jersey joya. Un básico que en otoño no puede faltar en nuestro armario, y menos si es en un color que combine con todas las prendas del mismo. Además, esta temporada nos vamos a hartar de ver looks ochenteros por todas partes y ¡este jersey no puede ser más acertado para quienes quieran sumarse a la tendencia! Nosotras hemos encontrado la versión low cost del jersey de Eugenia Silva y te la mostramos bajo estas líneas.