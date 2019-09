Cuando se trata de lucir looks playeros, no cabe duda, Eva González tiene un estilo espectacular. Pero la modelo no defrauda cuando toca vestirse de gala. En nuestra retina quedará por siempre el mono de Uterqüe en verde lima que llevó a la rueda de prensa del programa que presenta: La Voz.

En esta ocasión, con motivo de la inauguración del Complejo Comercial y de Ocio Familiar Lagoh en Sevilla, acto en el que Eva González ha hecho las veces de madrina, la presentadora ha hecho gala de su estilo una vez más. Ha apostado por un traje de chaqueta en discreto tweed de color blanco roto. El dos piezas constaba de chaqueta de doble abotonadura cruzada con solapa satinada y bolsillos laterales tipo sobre a juego. La chaqueta de Eva González llevaba hombrera ligeramente puntiaguda y esta es una de las tendencias que queremos comentarte. Sabemos que los volúmenes característicos de la moda ochentera son ahora un must pero además este otoño- invierno 2019/20 la tendencia también pasa por sumar glamour a nuestros estilismos con este detalle. Las hombreras se elevan un poquito en el extremo externo adoptando una forma triangular.