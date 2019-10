45 el kilo! Y con vistas!

Hay vida y esperanza para los amantes de la gastronomía en la Plaza Mayor. Sí. Lo habéis leído bien. No son todo terrazas de comida para turistas, que descuidan la calidad de sus productos. EL SOPORTAL es un templo de la gastronomía , de los de toda la vida, y que, sin embargo (por alguna razón extraña), muchos madrileños ( milennials ) desconocemos. Será porque seguimos sobreviviendo el día a día con la mentalidad de que “Sol, para los guiris”, y la gastronomía en las “zonas de moda”.

Yo me incluyo en el segundo grupo. O aspiro a ello, al menos. Así pues: Chete Blanco, otro gourmet, me ha descubierto este templo de la carne, que podría ser la “versión castiza y algo más económica” de mi amado Rocacho. ¡Carne! Sí. Rubia gallega envejecida 60 días. ¡45 euros el kilo! ¡Toma ya! Que encima te la sirven troceada, acompañada de una plancha de piedra natural para que no haya batallas incómodas entre los que devoran la carne cruda y los que la consumen carbonizada (¡cuántos divorcios nos habríamos ahorrado así!).

A pesar de una estética interior, a caballo entre la caspa y el barroco, no dudé en fotografiarme al lado de la clásica columna; y dadas las vistas y el maravilloso veranillo de San Miguel que hemos tenido, disfrutamos de un tardío almuerzo al aire libre (empezamos a comer en torno a las tres y media de la tarde).

Nuestro retraso se debía a que fuimos a recoger boletus en la Sierra, y no pudimos evitar cocinarlos a la plancha con ajillo, al estilo Segovia, para comprender que la comida que nosotros mismos recolectamos sabe mejor. Pero el hambre nos visitó de todos modos, más cuando me fotografié al lado de esa carnaza expuesta como si de bolsos de Loewe se tratara (la foto habla por sí sola). No apto para veggies, lo siento.

Así que, en EL SOPORTAL de entrante degustamos jamón de bellota y foie con mermelada; y de segundo, como podéis adivinar, la carne, acompañada de pimientos verdes.