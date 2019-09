Jesús Sánchez: "Queremos resaltar el aspecto lúdico y un poco canalla de la gastronomía"

Que el asunto de la gastronomía está de moda en España es algo indudable y tal vez por eso, cada vez hay más eventos que se desarrollan a su alrededor, además de los programas de la tele. Uno de ellos se va a celebrar en poco más de dos semanas en Santander. Se llama «Foodie Santander» y se encuentra dentro de un movimiento, la «Foodie Revolución», que comanda uno de nuestros más premiados cocineros, Jesús Sánchez, desde hace más de veinte año al frente de su restaurante el Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria) con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, y también del restaurante El Muelle del Centro Botín, en Santander. Un chef reputado que, además es fotógrafo y artista, y que quiere que todas estas habilidades estén presentes en el movimiento que lidera y en ese primer acontecimiento gastronómico que compartirán, no solo in situ, en Santander, sino también a través de las redes sociales.

–¿Qué es esto de la «Foodie Revolución»?

–Un encuentro con el que intentamos acercar la gastronomía a toda esa cantidad de gente que ahora quiere compartirla y disfrutar de ella. Para nosotros es muy importante resaltar el aspecto lúdico, festivo e incluso si quieres un poco canalla de la gastronomía y hacérselo llegar al público. Hay muchas personas que quieren formar parte de este movimiento a su manera; a lo mejor, solo compartiendo en las redes sociales sus habilidades para la fotografía. Lo que intentamos es que este sea un punto de encuentro compartido en torno a la gastronomía, en la que cabe cualquier cosa que se quiera hacer con ella como eje.

–¿Cuándo se va a celebrar?

–Del 4 al 6 de octubre en Santander. Es decir, por un lado tenemos la «Foodie Revolución», que es, por así decirlo un movimiento que alberga diferentes tipos de eventos, y luego está el propio evento de Santander, que llamamos «Santander Foodie» y es el primero de la serie y donde vamos a reunir a un grupo de gente de diversas disciplinas, desde la nutrición, a expertos de diversas cocinas –oriental, mexicana, etc.– pasando por grandes cocineros también con estrella Michelin que no serán los protagonistas, pero que sí estarán también muy presentes, porque en muchos casos tienen, además de su habilidad culinaria, numerosos seguidores en las redes sociales y también les gusta interactuar en ellas y compartir sus conocimientos a través de las mismas.

–En esta cita va a haber muchos ponentes, pero no todos son expertos, sino que también los hay simplemente apasionados de la gastronomía ¿no?

–Pues sí, va a haber de todo. Por ejemplo , estará Isabel Coixet, que estrena una serie en HBO que se llama «Foodie Love»; Marta Verona, que fue la ganadora de la sexta edición de Master Chef y es nutricionista; la bloguera Cristina Ferrer, que se pondrá a la cabeza de un taller de «batch cooking» (planificación de menús); Benito Molina, que es un cocinero que viene desde México y además de su restaurante es Master Chef mexicano, con lo cual tiene muchos seguidores en redes sociales, Masahito Okazoe, un cocinero japonés que tiene tres restaurantes en Madrid; José Fuentes, que nos hará un taller de cocina más canalla o Alma Obregón, muy seguida a través del Canal Cocina y en sus redes sociales, que ofrecerá un taller de repostería clásica americana. Hay muchísimas actividades preparadas para el «Foodie Santander», que compartiremos a través de YouTube y de nuestras redes y también a través de las participantes.

–El éxito está asegurado en un país donde cada vez más gente no solo se interesa por la gastronomía, sino que quiere dedicarse a cocinar. ¿Eso no conducirá a que cada vez haya más restaurantes en España, pero no de la misma calidad?

–Es verdad que cada vez hay más gente que quiere dedicarse a la cocina, pero luego, cuando tiene el primer contacto con una cocina real y con el esfuerzo y sacrificio que suponen, hay muchos que abandonan también. Por mucho que se nos vea en los medios de comunicación y que todo parezca de color de rosa, la cocina es muy dura, requiere un enorme esfuerzo que solo se puede mantener con ganas e ilusión. Es decir, que muchos abandonan la idea de dedicarse a esto en cuanto se dan cuenta de lo que supone.

–¿La comida saludable también cabe en la denominada «Foodie Re-volución»?

–Por supuesto. Nos preocupa muchísimo. Creemos que es una de las cosas que está generando más seguidores de las redes sociales. Por eso tenemos dietistas dentro de este movimiento y nos preocupa transmitir todo ese conocimiento, porque es algo más, no se trata de compartir solo comida o fotografías, sino que hay mucha gente además se preocupa de lo que es una alimentación saludable y lo que no y que huye de alimentos excesivamente procesados o simplemente procesados. Todo cabe en la «Foodie revolución». También la comida vegetariana y vegana, por supuesto.

–Queda claro lo que es la «Foodie revolución» pero, ¿qué es un «Foodie»?

–Pues «foodie» es una palabra inglesa que podría traducirse como «comidista». Son aquellas personas que comparten experiencias y conocimiento relacionados con la cocina, la gastronomía y la alimentación, y que lo hacen desde el ánimo y la intención de comunicar y disfrutar de la propia experiencia y de las demás y ayudando a que todos los que quieran las puedan seguir. Evitamos quienes hacen una crítica gastronómica en este caso. Aquí lo que hay son personas a las que les encanta la gastronomía y que disfrutan comiendo y compartiendo sus conocimientos en las redes sociales.