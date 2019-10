Porqué la mejor pizzería de Las Rozas se llama 10/18

No hace ni un mes que os recomendaba dos restaurantes italianos. Y es que lo de las pizzas es una apuesta segura. ¡Es muy difícil hacer mal una pizza! Pero hacerla muy bien, lo es todavía más (como es el caso de 10/18 pizzas de Las Rozas).

Durante todo el mes de septiembre estuve haciendo experimentos en casa. Me di cuenta de que aquel eslogan de aquella famosa marca (“el secreto está en la masa”) es bastante acertado. La masa es la clave, y mi primera pizza fue un fracaso porque seguí al pie de la letra la receta de Arguiñano, y aquella masa no podía ser más insípida (no por Karlos, Dios me libre...).

Recuperar la artesanía y darle originalidad a una pizza es casi una misión imposible. ¿Qué pizza inventar cuando ya está todo inventado, materializado, comido y comunicado? Y sobre todo: ¿Qué -diantres- pedimos para un clásico Madrid-Barça a domicilio, por ejemplo, cuando todas las grandes marcas fabrican pizzas industriales?

No todo (o casi todo) está ya creado ni es industrial lo que te llega a tu casa. Esto me pasó en 10/18 Pizza hace tres semanas, cuando di con la marca de la manera más tradicional: el buzoneo. La casa de mis padres está en Las Rozas, razón por la que un sábado me dio por llamar al teléfono que venía el típico recorte publicitario y pedir un par de pizzas para ver cómo fracasaba, desafortunadamente, mi querido Madrid. Les llamé por dos razones: la primera, ya que no les ubicaba en el mapa de la comunicación y el marketing; y la segunda, porque me llamaba tremendamente la atención algunas de sus pizzas con ingredientes de lo más peculiares (¿habéis probado alguna vez una pizza con pera? ‘Pizza de Pera & gorgonzola’).

Están asentados en el polígono industrial de Las Rozas: que es una de las zonas más demandadas para la hostelería o para redecorar tu casa (outlets de muebles por doquier). Ahí se encuentra el clásico EL TOMATE, o la BODEGA URBANA de la que os he hablado en otras ocasiones, así como HAMBURGUESA NOSTRA o PASIONES ARGENTINAS. Cada sitio con su público y su oferta, pero en la práctica todos comen de todo y en todo. Y no hace ni un año que 10/18 se asentó en la Calle Mónaco, 17 (910 598 305) www.diezdieciocho.com .

A priori, lo de 10/18 genera es una divertido debate sobre la esencia de la marca: yo creía que se debía a que la apertura del local se hubiera producido un mes de octubre de 2018. Pero no. Es algo más sencillo pero complejo que al final os descubro.

Antes de lanzarme a terminar de contaros de una vez por todas (que iba a hacerlo la semana pasada, pero decidí posponerlo a hoy), en el especial 29 vinos para 29 otoños he creado una particular recomendación de vinos con maridaje “pizzero”. Así que 10/18, por la tontería de la suma de 10 + 18, que son 28 y los 28 años que despedí (lo sé, soy muy rebuscada), fue la marca que decidí escoger para semejante “catada”, y hoy quiero detenerme en contaros un poco más. Ya que al día siguiente, en mi fiesta, probamos 29 pizzas de la casa. ¡Y fue un auténtico exitazo!

La ‘Juanita’, ‘pizza de panceta italiana con huevo de codorniz’, la ‘Funghi & Trufa’, la de ‘peras con gorgonzola’, la “cántabra” de anchoas... En 10/18 hay de todo. Y, gracias a Dios: no pizza con piña, pues no hay mayor aberración gastronómica que una pizza con piña. Pero, no sé si es que es la temporada de setas o que el maridaje con Ramón Bilbao iba como anillo al dedo (o pizza en boca), pero la que más gustó fue la de ‘Funghy & Trufa’, perfecta para los maniáticos anti carnes, además. (No sin olvidar que las clásicas pizzas demandadas por todos también están: pepperoni, 4 quesos, vegetal, barbacoa...).

¿La historia de 10/18? Decidieron crear este proyecto gastronómico por hacer “pizzas a domicilio de calidad”, y la verdad es que creo que lo están consiguiendo.

Y es que me alegra ver a jóvenes empresarios que se lanzan a generar riqueza a base de aportar felicidad a las personas (y sin engordarlas, que eso importa casi más). Se trata de dos jóvenes entusiastas que han unido su pasión por la empresa y la pizza. Él, Jorge, cocinillas de nacimiento, apasionado del mundo de la restauración y del buen hacer; y ella, Araceli, fan de las buenas y locas ideas, marketiniana sin fin y amante de las pizzas, son los culpables de que tengamos en la zona noroeste de Madrid pizzas de primer a golpe de teléfono.