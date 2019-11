Úbeda: Un palacio, dos ostras y cinco estrellas

Dice el dicho que “debemos desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo”: un refrán que fue pionero en predecir las dietas, hasta que nacieron los zumos detox. Después de este mágico y gastronómico fin de semana en Úbeda, sólo puedo añadir al refrán “y dormir como una princesa”, por supuesto, después de la respectiva cena en el ÁBSIDE, un restaurante que ha renovado su carta (desde que lo probara en junio con Carmen Lomana), el desayuno en una cama de reinas, una comida en CANTINA LA ESTACIÓN cual viaje a la alta cocina, y una cena, como broche final, en EL ASADOR DE SANTIAGO de Úbeda. No sin olvidar la copa de después en la TABERNA DE LA MELANCOLÍA, “el museo de Sabina”.

Si seguimos con el refranero español, no puedo no hacer mención a los cerros de Úbeda y a los aceites de la ciudad, y esa magia que encierra esta capital mundial del oro líquido verde de los AOVE. Así que, hace una semana, más a o menos a estas horas que me estáis leyendo, estábamos cogiendo el coche para ir directos a recorrer y revivir Úbeda, no por los cerros, pero sí por gastronomía y sus mil y una noches.

Y es que el lugar de alojamiento fue el Hotel Palacio de Úbeda, un cinco estrellas, catalogado además como GL (Gran Lujo); un hotel que, para mí, probablemente sea uno de los mejores hoteles de España. Y no exagero. Cada habitación parece un enorme salón de reinas del s. XVI. De hecho el edificio, protegido, es un Palacio del Renacimiento español, como casi toda Úbeda, que es, considerada, por UNESCO, una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Majestuosas camas con sábanas y fundas de 300 hilos de algodón egipcio que invitan a no levantarse ni para ir al desayuno buffet (que ofrece lomo y jamón de bellota, huevos “a tu gusto” y zumo natural); bañeras al más puro estilo rococó, rodeadas de mármol, y ancladas en plena habitación para darse un relajante baño de burbujas con vistas al renacimiento; duchas cerradas con regulación digital de la temperatura e incluso inodoros japoneses (sí, los de los “chorritos” traicioneros). Las habitaciones son enormes, cada una con su particular vista. En mi caso, la mía estaba pegada al altar de la Iglesia de al lado que, además, contaba con una puerta de madera blindada que (se supone) podría reconducir al altar. En el PALACIO DE ÚBEDA es una manera de viajar al pasado pero desde el lujo más cuidado sin caer en la ostentación y el mal gusto, gracias en parte a la brillante gestión de su actual director, Theo Garrido que, aunque valenciano, ya se ha hecho con Úbeda y sus cerros. Ya sabéis, y siguiendo con nuestro refranero, “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”: yo diré, “detrás de un gran hotel hay un/a gran director/a”. Y en este caso se cumple la regla.

Además, y antes de lanzarme a la parte de cata gastronómica, el hotel cuenta con unas termas-spa, que recuerdan a las termas griegas por tanta piedra natural que te rodea mientras se relaja la musculatura; y, por si fuera poco, en la azotea hay una discreta pero moderna piscina, con vistas a todos los tejados y sí, a los cerros de Úbeda.

Atención, cuidado, amabilidad, sencillez aunque con calidad, son algunos de los valores que destaco de esta mi tercera (pero la mejor) estancia en el hotel. Así que, después de #LaCataDeKaty de sábanas y almohadas, toca la gastronómica:

ÁBSIDE

Nuestra primera cena fue en el restaurante propiedad del hotel y ubicado dentro del PALACIO DE ÚBEDA. Estéticamente sigue con la línea decorativa de todo el hotel (travertino y marquina por doquier), el menú de degustación se compone de una media de 6-8 platos que podríamos catalogar de “alta cocina”. Desde las croquetas de carabineros, pasando por las ostras con salsa de cítricos... pero lo que más me sedujo fueron sus particulares vieiras asadas con mantequilla avellanada y crema de alcachofas.También de plato principal, nos sirvieron un riquísimo bacalao con emulsión de albahaca que nada tiene que envidiarle a los bacalaos portugueses.