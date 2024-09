Si no tienes tiempo para nada, ni para hacer ejercicio entre semana, el 'weekend warrior' es la solución

Vamos a tope. Eso es así. Vamos corriendo todo el día de un lado para el otro, sin descanso. Del trabajo a hacer la compra, poner en orden la casa, citas médicas y procedimientos burocráticos varios. Si además tenemos hijos, la cosa se complica. Si la Ley de Murphy hace su efecto y se nos rompe el coche, el aire acondicionado, la lavadora pierde agua o hay reunión de vecinos, apaga y vámonos. Por ese motivo, pensar en hacer ejercicio entre semana nos apetece lo mismo que ponernos a hacer los deberes de matemáticas con nuestro sobrino. Pero hay que hacer deporte, sin embargo, eso no significa que tengamos que practicarlo de lunes a viernes. Y aquí es donde entra el juego el famoso 'weekend warrior'. ¿Y esto qué es?

Se ha puesto tan de moda últimamente como utilizar conceptos en inglés para todo. Y es que el 'weekend warrior' no es otra cosa que dejar el deporte que no hemos podido hacer los días laborales para el fin de semana. Vamos, una procrastinación saludable de toda la vida. Es una manera de hacer deporte, de forma intensa, solo los sábados y los domingos, para compensar el sedentarismo entre semana, aunque creemos fielmente que el vaivén del día a día es una forma de deporte no reconocido.

'Weekend warrior', hacer deporte solo en fin de semana es positivo

Hay que combinar ejercicios aeróbicos (como caminar, correr, nadar) con ejercicios de fortalecimiento muscular (como levantar pesas) DREAMSTIME LA RAZÓN

Ya nos ha quedado claro que esta tendencia implica ejercitar todo lo posible el fin de semana para compensar la ausencia de entrenamiento entre semana. Pero, ¿esto es saludable? Pues al parecer sí. O al menos eso dice el estudio publicado por el European Journal of Preventive Cardiology, según el cual los patrones de actividad física de fin de semana y de actividad física regularmente activa se asociaron de forma independiente con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular: "Las reducciones de riesgo para los patrones de actividad física de fin de semana y de actividad física regularmente activa fueron similares".

Así es el ejercicio que debes realizar para reducir tu riesgo de muerte a la mitad Freepik

Eso sí, destacan que, en comparación con un patrón de actividad física de fin de semana, una actividad regular activa puede producir más beneficios para la salud dado que la mayoría de los efectos beneficiosos de la actividad física son agudos y deben mantenerse con una actividad física regular crónica. "Además, los patrones de actividad física de los participantes que realizaban actividades de fin de semana tienen más probabilidades de estar asociados con lesiones músculo-esqueléticas y traumatismos importantes y podrían no ser adecuados para personas con enfermedades crónicas como la diabetes", sentencian.

La artritis acelera la pérdida de masa muscular, por eso es importante hacer ejercicio físico pese a lo que la gente cree DREAMSTIME LA RAZÓN

Así que, juzguen ustedes mismos. Mejor eso que no hacer nada, claro está, siempre bajo la supervisión de un médico y dependiendo de las condiciones específicas de cada uno.