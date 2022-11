Miden los pasos exactos que debes caminar para perder un kilo a la semana

La ciencia ha demostrado sobradamente los importantes beneficios de caminar para nuestra salud pero además puede convertirse en un aliado para perder peso, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition. La investigación fue realizada en personas con obesidad que restringieron su ingesta calórica entre 500 y 800 por día. Un grupo caminó 3 horas a la semana a una, mientras que el otro grupo no caminó. Aunque todos bajaron de peso, aquellos que caminaron perdieron 1,8 kilos más que los que no lo hicieron.

Caminar es la forma más sencilla y económica de cumplir con la recomendación general que nos formula la OMS (Organización Mundial de la Salud) de realizar 150 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico moderado.

Pero ¿Cuántos pasos exactos debemos caminar? El entrenador y nutricionista Joel Torres nos da la clave a través de su canal Mundo en Forma.

Torres, autor de “Cambia tu cuerpo, mejora tu vida” ha vuelto a poner sobre la cifra mágica: 10.000 pasos. Caminar esto diariamente contribuirá a ir pendiendo peso semanalmente y llegar a bajar un kilo al mes si somos constantes.

“Infravaloramos el poder de movernos. Tú es que comes mucho y no engordas, no entiendo porqué y yo como cualquier cosa y gano 5 kg dijo la persona que estaba todo el día sin moverse a la persona activa. Moverse es la mejor forma de aumentar el metabolismo y de paso mejorar la salud. ¿Cuántos pasos sueles hacer al día? comienza adfirmado el nutricionista para luego ofrecernos la clave.

“¿Cuánto caminar para adelgazar?”, se pregunta el nutricionista, concluyendo que “con más de 10.000 pasos quemas más de 350 calorías extra”, lo que supondría “más de 2.000 calorías a la semana y más de 9.000 calorías al mes o, lo que es igual, un kilo”.

Asimismo, en otro post este nutricionista nos explica las tres razones de peso por las que deberíamos dar una paseo matituno de 30 minutos: 1.000 calorías extra quemadas en una semana, previene numerosas patologías y aumenta la productividad y el rendimiento cognitivo a lo largo del día.

Según la OMS, de media, una persona camina alrededor de unos 2.000 pasos en un kilómetro y medio y quema unas 100 calorías. Para perder un kilo por semana, necesitaríamos quemar unas 1.000 calorías al día, lo que equivaldría a andar unos 7,5 kilómetros aproximadamente.

Con erl móvil o una pulsera de actividad en nuestra muñeca podremos medir los pasos para cumplir con el reto propuesto por Torres. ¿Te animas?