Estos son los minutos de ejercicio que necesitas para compensar un día sentado en la oficina o un domingo de sofá

La ciencia ha demostrado sobradamente los importantes beneficios de hacer ejercicio para nuestra salud y además ha demostrado que nuestro gran aliado para perder peso, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition. Sin embrago, en muchas ocasiones nuestro estilo de vida nos obliga a pasar mucho tiempo sentado y eso no es saludable. Un nuevo estudio nos da las pautas para compensar el sedentarismo. ¿Cuánto ejercicio se necesita para contrarrestar los efectos negativos para la salud de estar sentado todo el día?

Según informa ‘Science Alert’, con 30 o 40 minutos por día de entrenamiento deberían ser suficientes. De hecho la investigación afirma establece que 40 minutos de “actividad física de intensidad moderada a vigorosa” todos los días es la cantidad adecuada para equilibrar 10 horas de estar sentado, aunque cualquier cantidad de ejercicio o incluso estar de pie ayuda hasta cierto punto. Un estudio de metaanálisis que analizó nueve estudios anteriores en los que participaron 44.000 personas de cuatro países diferentes que tuvieron que usar algún tipo de rastreador de actividad física. El análisis descubrió que el riesgo de muerte entre aquellos con un estilo de vida más sedentario aumentaba a medida que disminuía el tiempo dedicado a la actividad física de intensidad moderada a vigorosa.

Riesgo de muerte prematura

“En los individuos activos que realizan entre 30 y 40 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, la asociación entre un alto tiempo sedentario y el riesgo de muerte no es significativamente diferente de aquellos con poco tiempo sedentario”, explicaron los investigadores en su artículo.

En otras palabras, realizar algunas actividades razonablemente intensas (bicicleta, caminatas rápidas, jardinería) puede reducir el riesgo de una muerte prematura. Este estudio se publicó junto con el lanzamiento de las Directrices globales sobre actividad física y comportamiento sedentario de la Organización Mundial de la Salud 2020, elaborado por 40 científicos en seis continentes. El British Journal of Sports Medicine (BHSM) también publicó una edición especial sobre el estudio así como las pautas revisadas.

“Como enfatizan estas pautas, toda la actividad física cuenta y cualquier cantidad es mejor que nada”, dijo Emmanuel Stamatakis, investigador de actividad física y salud de la población de la Universidad de Sydney en Australia. “Las personas aún pueden proteger su salud y compensar los efectos nocivos de la inactividad física”,concluyó.

La investigación basada en rastreadores de actividad física está ampliamente en línea con las pautas de la OMS de 2020, que recomiendan entre 150 y 300 minutos de actividad física de intensidad moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa cada semana para contrarrestar el comportamiento sedentario. Subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor, jugar con los niños y las mascotas, participar en yoga o bailar, hacer las tareas del hogar, caminar y andar en bicicleta se presentan como formas en las que las personas pueden ser más activas. Los investigadores admiten que hacer recomendaciones para todas las edades y tipos de cuerpo es complicado, aunque el marco de tiempo de actividad de 40 minutos encaja con investigaciones anteriores.

“A medida que se publiquen más datos sabremos más, pues todavía no tenemos claro (por ejemplo) dónde está el listón de pasar demasiado tiempo sentado”, concluyen.