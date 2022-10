Cómo evitar la pereza y hacer ejercicio con mal tiempo, un experto tiene la respuesta

Ha llegado el momento de encontrar un hueco para entrenar. Todos sabemos que llega una época en el que la pereza y el entrenamiento, no son buenos amigos. Pero, hay veces que tenemos que luchar contra las adversidades para buscar la solución a este conflicto y encontrar el equilibrio: es posible evitar la pereza y entrenar con buena actitud. El otoño nos ha dejado días de calor y algunas lluvías pero, llega el invierno y esto nos puede hacer que no salgamos de casa y que lo único que nos apetezca sea estar en el sofá viendo la nueva temporada de ‘Élite’ en Netflix pero... ¡hay que salir de casa! Hacer ejercicio físico puede mejorar nuestro rendimiento y además, ¿qué mejor que llegar al verano con un físico irresistible?

Con la pereza hay que lidiar los días que hace mal tiempo y está lloviendo pero para ello, hablamos con Ruben García, influencer y entrenador personal, que nos da los tips perfectos para conseguir salir de casa en los días más grises y conseguir entrenar de forma segura, saludable y, sobre todo, con ganas: ‘’Entrenar escuchando mi música favorita me motiva y ayuda mucho en momentos más bajos’', confiesa el experto. Pero, además, nos recomienda: ‘’Si hace frío hay que vestirse acorde a ello. Lo ideal es elegir ropa técnica que transpire y se ajuste bien a nuestro cuerpo. Encima de esta muda nos pondremos algo más grueso, como un pantalón de chándal y una sudadera o chaqueta, que a su vez nos permita realizar un calentamiento sin incomodarnos’', añade. Si que es cierto que, en muchas ocasiones, si no vamos vestidos para la temperatura, la pereza puede ser aún mayor pero, está bien elegir un buen outfit para entrenar y estar cómodos, si hace frío.

No olvides estirar después de una buena rutina FOTO: pexels

Durante el invierno, hay entrenamientos que funcionan mejor, el estilo circuito o indoor pueden ser algunos de los que nos hagan motivarnos: ‘’Si no podemos optar a entrenar indoor, aconsejo realizar entrenamientos en circuito, con poco tiempo de descanso y de no muy larga duración, muy dinámicos y combinando ejercicios multiarticulares tanto de fuerza como cardio. Entrenamientos tipo tabata o HIIT serían una excelente opción’', confirma. Pero, si llueve hay que tener en cuenta el tipo de calzado que llevamos y se recomienda el uso de alguna gorra que impida que el agua nos entre y moleste a los ojos.

Cuando el verano acaba, muchas personas tienen que dar un paso atrás. Recuperar los hábitos, volver a la normalidad y ordenar los pensamientos. Aceptar la realidad, en definitiva, la vuelta a la rutina. FOTO: Freelitics

Además, ahora que se acercan las fechas navideñas y evitaremos hacer dietas estrictas, nuestro experto nos da los tips perfectos para llegar a final de año con una rutina fit y que podamos pasarnos un poco durante la navidad: ‘’Lo más importante de cara a estas fechas navideñas es no perder los buenos hábitos y la rutina de comer saludable e ir a entrenar. Al fin y al cabo, son muy pocos los días señalados y no tienen porque sabotear nuestro progreso. Evitar compensar con la comida, hoy me lo como todo y mañana nada; hoy no he entrenado y comido mal, mañana entreno doble, etc hará que seamos consistentes y que podamos disfrutar de los caprichos o comidas energéticamente más densas sin remordimientos o como me gusta llamarlo, “regordimientos”. Lo mejor en mi opinión es no volverse loco ni estresarse por no poder seguir a rajatabla la dieta ni entrenar alguna fecha que otra y mantenerse activo y consistente con el día a día.’', concluye Rubén.

Correr para liberar dopamina FOTO: pexels

Ahora que sabemos cómo evitar la pereza y qué tipo de entrenamientos vienen bien en la época más fría del año, es el momento de ponernos a ello. ¡Nos vemos entrenando!